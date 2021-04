EK wielrennen voor studenten vanwege corona afgelast

Er is defintief een streep gezet door het EK wielrennen voor studenten in Nijmegen.

Het meerdaagse evenement stond gepland voor juni. "We zijn helaas tot de conclusie gekomen dat ook ons laatste scenario niet haalbaar blijkt, als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus", meldt Joost van Wijngaarden, voorzitter van het organisatiecomité.

Dat is opnieuw een domper, want vorig jaar ging het WK voor studenten in Nijmegen ook al niet door. "De teleurstelling na het gecancelde WK voor studenten vorig jaar was groot, maar ik ben ongelofelijk trots op de wijze waarop onze jonge organisatie die teleurstelling het afgelopen jaar met veel energie heeft omgebogen naar een hoopvol en positief plan om in 2021 het allereerste EK te organiseren. Voorop stond daarbij steeds het organiseren van een kwalitatief en veilig evenement voor alle deelnemers, stafleden, vrijwilligers en ander betrokkenen. Helaas blijkt dat niet haalbaar in deze moeilijke tijd."

Waardevolle ervaring

"Desalniettemin kijken we als organisatie met veel voldoening terug op de voorbije jaren van voorbereidingen. Onze inspanningen hebben nu misschien niet geresulteerd in het prachtige kampioenschap dat we zo graag wilden realiseren, maar we hebben wel stuk voor stuk enorm waardevolle ervaring opgedaan waar we de rest van onze carrières baat bij zullen blijven hebben."

Omloop der Zevenheuvelen nog niet van de kalender

"De Omloop der Zevenheuvelen, het jaarlijkse wielerevenement in Berg en Dal waar het EK dit jaar nauw mee verbonden was, neemt op een later moment een zelfstandig besluit neemt of zij de activiteiten die gepland stonden naast de studentenwedstrijden, zoals de KNWU wedstrijd en de toertocht, wel op enige manier doorgang laten vinden."