Weer Pasen zonder paasvuur: 'Het is een aderlating'

"Maar ik raak er een beetje aan gewend. Het is het derde jaar op rij. Het is nu een heel rustige periode. Normaal begint het al begin februari", vertelt Lansink.

Ook Dinand Wullink van het paasvuur in Velswijk rept over een rustige tijd: "Normaal is het heel hectisch. Het is een hele organisatie en een hele verantwoordelijkheid. Dat begint de week ervoor en duurt tot de week erna. Dan ben je er 24 uur per dag mee bezig. Dat mis je: volop feest en lol met elkaar."

'Traditie en saamhorigheid'

"Het is een traditie", benadrukt Nico Snelting van het paasvuur in Megchelen. "De saamhorigheid bij het paasvuur opbouwen. Er zijn 30, 40 mensen mee bezig. Het is een echt dorpsgebeuren, met muziek erbij. Er komen zo'n 300 mensen kijken. De straten zijn verlicht met fakkels, ook tussen Gendringen en Megchelen. Dat doen de buurtverenigingen."

Ook Gerco Bikkel van het paasvuur in Ruurlo betreurt het dat het niet doorgaat: "Normaal komen er tussen de 50 en 100 man. Voor zo'n gemeenschap is het gezellig weer eens bij elkaar te komen. Dan zien we elkaar weer eens. Daar is zeker in deze tijd behoefte aan."

Tekst gaat verder onder de foto.

Paasvuur in Hengelo. Foto: archief Omroep Gelderland

De financiële gevolgen van het niet doorgaan van de paasvuren vallen wel mee, zeggen de organisatoren. "Kosten worden pas gemaakt als je gaat organiseren. Toen met die droogte hadden wel al wel veel kosten gemaakt", legt Lansink uit. "Alles wordt beschikbaar gesteld", vult Snelting aan. "Alleen de verzekeringskosten lopen door", weet Wullink.

Twijfels over volgend jaar

Of er volgend jaar wel een paasvuur wordt georganiseerd, daar twijfelen sommigen aan. "We zijn vorig jaar al gestopt", vertelt Wilfried klein Gunnewijk van het paasvuur in Eibergen. "Ons paasvuur was in de bebouwde kom. Dat maakt het extra lastig. Je zit klem, je kunt maar een klein vuurtje maken."

Bikkel twijfelt. "Volgend jaar moeten we de koppen bij elkaar steken. Als het aan zoveel regels vastzit, dan ga je je achter de oren krabben", verwijst hij naar de strengere milieuregels.

'Het enthousiasme zit zo diep'

Wullink is optimistischer: "Ik hoop dat we volgend jaar volop lol en volop feest hebben en we kunnen zeggen: we hebben die twee jaar overleefd." Ook Snelting kijkt er al naar uit: "Hopen dat het volgend jaar doorgaat. Het enthousiasme zit zo diep."