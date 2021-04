"Ik ben zeer tevreden", zo stelde de Duitse trainer na afloop. "Als je in de laatste seconden scoort, dan is dat bijzonder en heel fijn. Maar we waren natuurlijk de hele wedstrijd de betere ploeg en we hebben FC Twente volledig onder controle gehad. We hebben denk ik 20 keer op goal geschoten. Ik ben echt heel erg tevreden over wat de spelers lieten zien en dat ze zichzelf nog beloond hebben. Dit was de beste wedstrijd van Vitesse dit seizoen."

Tekst gaat verder na de video:

Toch kwam de overwinning wat laat tot stand. Pas in de 92e minuut scoorde Oussama Tannane een wat te makkelijk gegeven strafschop. Maar de trainer had alle tijd al het vertrouwen dat het doelpunt nog zou vallen. "Daarom heb ik ook niet gewisseld, we waren heel goed. Er waren wat spelers moe, maar we zaten ook in een flow. Ik had het gevoel dat deze mannen het zouden doen en dat heeft gewerkt. Dit zijn de mooiste overwinningen en daar gaan we van genieten."

Kleinere selectie

Opvallend was dat de trainer vandaag Noah Ohio, Enzo Cornelisse, Million Manhoef en Idrissa Touré buiten de selectie liet. De trainer zou niet tevreden zijn over de inzet van de spelers op de training, maar na afloop van de wedstrijd kwam de Duitser met een opvallende verklaring.

"Ik wil met een kleinere selectie gaan werken nu. We gaan niet meer elke keer met 20 spelers naar de wedstrijd. Ik wil dat ze vechten voor hun plek op de bank, dat ze er echt bij willen zijn. Zodat er meer strijd komt. Het klopt niet dat ik niet tevreden zou zijn, het is alleen om de spelers meer gefocust te krijgen."