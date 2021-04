Duizenden bomen gaan de grond in bij Doetinchem

Boompje voor boompje gaat er de grond in. De boomsoorten die worden aangeplant in de Slangenburg zijn erg gevarieerd. "Met name veel loofhoutsoorten waaronder eik, esdoorn, haagbeuk en linde", zegt boswachter Doreen Rugers van Staatsbosbeheer. "Dit maakt het bos divers. Goed voor de natuur en toekomstbestendig."

De randen van de bossen krijgen op diverse plekken een kruiden- en struiklaag met soorten als hazelaar, wilde appel, kardinaalsmuts en meidoorn. "Zo’n soortenrijke en gevarieerde rand is mooi om te zien maar zeker ook waardevol voor de natuur", vertelt Rugers. "Insecten, vlinders, vogels en lokaal ook de boomkikker gaat hiervan profiteren."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Eerste hectares nieuw bos in de Achterhoek

De 20 hectare bos op landgoed de Slangenburg zijn de eerste hectares nieuw bos in de Achterhoek. "We onderzoeken in meer delen van de Achterhoek of er geschikte locaties zijn voor het aanplanten van nieuw bos", zegt Rugers. Staatsbosbeheer heeft als doel de komende tien jaar door heel Nederland 5000 hectare nieuw bos aan te planten. Om zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van meer bos in Nederland.

Ook gaat Staatsbosbeheer delen bos, die zijn gekapt voor natuurherstelprojecten in Natura 2000 gebieden zoals het Willinks Weust bij Winterswijk en het Stelkampsveld bij Borculo, elders weer terug te planten. "Grotendeels compenseert dit bos dat elders in de Achterhoek bij Natura 2000 projecten is gekapt om ruimte te maken voor andere kwetsbare natuur", aldus Rugers.

Nieuw wandelpad

Bij de aanplant van het nieuwe bos wordt rekening gehouden met de aanwezige natuur en het landschap, maar ook aan de recreant wordt gedacht. "Er komt op twee locaties een stuk wandelpad bij", vertelt Rugers. "Doordat het nieuwe wandelpad dwars door het nieuwe bos gaat, kan iedereen meegenieten van de bosontwikkeling. De bomen zijn nu natuurlijk nog klein, maar als de regelmatige wandelaar kan ze zien opgroeien."