Sterker Vitesse pakt in extra tijd volle buit in Enschede

Zonder Remko Pasveer, die lichte klachten heeft in zijn lies, begon Vitesse aan de lastige klus in een koud Enschede. Vitesse was uit op sportieve wraak na de overwinning die FC Twente eerder wegkaapte uit Gelredome. Vitesse speelde toen een dramatisch slechte wedstrijd.

Jeroen Houwen was de logische vervanger in het doel van Vitesse. Na een aftastende openingsfase nam de formatie van trainer Letsch het heft al snel in handen. Twente, de verrassende nummer acht van de eredivisie, moest direct terug en Vitesse zocht de openingen.

Vitesse krijgt een penalty die wordt verzilverd door Tannane Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Dat leidde tot een overwicht en enkele speldenprikjes. Uit het niets was het echter Twente dat op voorsprong kwam. Doekhi maakte ongelukkig hands en Van Boekel gaf een penalty. Danilo maakte geen fout en stuurde Houwen naar de verkeerde hoek.

Vitesse was even van slag maar pakte de draad ook snel weer op. Twente had veel overtredingen nodig om het spel van de Arnhemmers te ontregelen. Tannane was dichtbij de gelijkmaker met een geweldige vrije trap die op de kruising uiteen spatte. Tronstad zag een kopbal worden gekeerd door Drommel.

Grote kans Broja

Vlak voor rust kreeg echter ook Vitesse een strafschop. Nu maakte Pierie nog ongelukkiger hands en de bal ging opnieuw op elf meter nadat de VAR uitgebreid naar de situatie had gekeken. Tannane nam plaats en schoot raak (1-1). In de extra tijd miste Broja op een pass van Rasmussen een grote kans op de 1-2 in Enschede.

In de tweede helft ging Vitesse nog nadrukkelijker op jacht naar de volle winst. Met tempo, passie en veel pressie werd Twente in eigen stadion met de rug tegen de muur gezet. Broja met een vlammend schot en Broja in de rebound in het zijnet hadden echter het geluk niet aan hun zijde.

Jeroen Houwen had weinig te doen Foto: BSR Agency/Orange Picturees

De druk bleef groot , maar Twente bleek stug en het werd voor Vitesse steeds lastiger om er echt doorheen te voetballen. Aan de overkant beleefde Jeroen Houwen een rustige avond als stand-in voor Pasveer. Even moest hij naar de hoek, maar een schot van afstand ging net naast.

In de extra tijd won Vitesse toch nog. Van Boekel gaf weer een strafschop en Tannane zorgde voor een enorme ontlading in het Arnhemse kamp (1-2).