Huisartsen rond Arnhem prikken door met AstraZeneca bij 60-plussers

'Weinig zorgen te merken'

In Zevenaar wordt er geprikt in de Liemers Muziekschool. De ene na de andere 60-plusser komt binnen om zijn prik te halen. Een man die voor zijn vaccin komt, zegt zich niet zoveel zorgen te maken. “Het is niet de eerste keer dat er heibel is rond het AstraZeneca-vaccin. Een paar weken terug werd het prikken ook al stilgelegd omdat er zorgen waren over bijwerkingen. Toen bleek dat de instanties het vaccin toch veilig vonden, kon het prikken weer beginnen.”

Van zorgen over veiligheid rond AstraZeneca zegt Willem Regout van de Huisartsenkoepel regio Arnhem weinig te merken. “Wij merken niet uit de cijfers dat mensen huiverig zijn voor een bepaald vaccin. Er is juist grote bereidheid om je te laten vaccineren. De opkomstpercentages zijn juist heel hoog.”

"We hebben alle patiënten een nieuwe brief moeten sturen dat ze een nieuwe afspraak konden maken.”

Toch zorgde het stilleggen van het vaccineren een paar weken terug wel voor veel gedoe. “Dat heeft er toe geleid dat de planning die we klaar hadden op de dag zelf is stopgezet”, vertelt Regout. “Toen we weer gaan de gang mochten hebben we alle locaties en alle prikteams opnieuw moete optuigen. We hebben alle patiënten een nieuwe brief moeten sturen dat ze een nieuwe afspraak konden maken.”

Dat ging bij in de ene regio in Nederland makkelijker dan de andere regio waardoor het kan zijn dat je rond Arnhem nu je prik krijgt, maar een huisarts in Apeldoorn al klaar is met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen.