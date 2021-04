Neede viert de vrijheid met een oorlogsexpositie in etalages

In deze tijd moet je creatief zijn en daarom hebben ondernemers en de Stichting 4 en 5 comité de handen ineen geslagen. Eigenlijk was het de bedoeling om in de Oale Smederieje in Neede een expositie te hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar nu dat niet kan, zijn ze in het Achterhoekse dorp gaan nadenken. De expositie is nu toch te zien, maar dan in de etalages van de winkels.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

13 panelen vertellen oorlogsverhaal

In dertien etalages hangen panelen. De panelen zijn 1.20 meter bij 1.20 meter. Op ieder paneel wordt een ander verhaal vertelt. Het gaat van de Mobilisatie in 1939, tot het leven in de oorlogsjaren, operatie Market Garden en de bevrijding. "Het gaat niet alleen over Neede, maar het is heel breed opgezet", vertelt Dinant Rohaan, secretaris van de stichting. "Maar we lichten ook speciale onderwerpen uit die wel betrekking hebben op Neede."

In de winkeletalages in Neede is een expositie te zien Foto: Omroep Gelderland

Meer mensen in de winkelstraat

De ondernemers zijn er blij mee: "Het is een win-win situatie", zegt ondernemer Herbert Leussenkamp. "We hebben een moeilijke tijd en hiermee creëer je trafic. Mensen komen de expositie bekijken en komen misschien ook in je winkel."

Vrijheid vieren juist in deze tijd belangrijk

De Stichting 4 en 5 comité Neede vindt het belangrijk dat de vrijheid gevierd wordt. "In deze tijd van corona weten we wat vrijheid betekent. Maar we moeten niet vergeten dat er een tijd is geweest waarin vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend was. We moeten eraan blijven werken om onze vrijheid in stand te houden", zegt Rohaan.

De expositie is tot Bevrijdingsdag te zien. Bij diverse winkels ligt een wandelroute waarin informatie staat over de panelen. Daarnaast is er ook een fietsroute langs 35 locaties in Neede die belangrijk waren tijdens de oorlogsperiode.