Grote zoekactie na vondst placenta in Schaffelaarse bos in Barneveld

De politie heeft de afgelopen dagen het Schaffelaarse bos in Barneveld uitgekamd. Dat gebeurde na de vondst van een placenta door een wandelaar. Die zag de moederkoek drijven in een vijver.

Met speurhonden is in de omgeving onderzoek verricht. Ook hebben duikers de vijver afgezocht. Volgens de politie is daarbij niets gevonden. Er zijn dus ook geen aanwijzingen dat er iemand in nood is geweest of dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.

Het achterlaten van een placenta is niet strafbaar, maar om het onderzoek af te sluiten wil de politie toch graag weten hoe het in de vijver is beland. Tips kunnen worden doorgegeven via het algemene nummer: 0900-8844.