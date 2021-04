VIDEO | Zo wordt de Passion Achterhoek gemaakt

"Eind december zijn we al bezig met de teksten", vertelt regisseur Aad Witteveen. "In januari ga ik meestal spelers zoeken. Door de hele Achterhoek, ik bel iedereen." Maar een goede acteur is niet zomaar gevonden. "Een monoloog van tien/vijftien minuten, dat moet een professional doen. Die moet dat zo kunnen brengen. Er zijn maar weinig amateurs die dat kunnen. Ik wou dat ik het kon."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het script is geschreven door predikant Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde. "Het is nu vijf jaar lang dat ik teksten schrijf. De uitdaging was dit jaar, in verband met corona, dat een spelsituatie met meerdere mensen niet kan. Dus toen kwamen we uit op monologen. Dat vraagt heel veel van de spelers."

De Passion wordt ook landelijk opgevoerd, maar toch is er een wezenlijk verschil. "Daar wordt gezongen door bekende namen die dan ook nog een tekst hebben", legt Witteveen uit. "Wat wij proberen is om het emotionele gedeelte te laten dragen door de acteurs. Dan moet de muziek het ondersteunen, het gevoel volmaken. Zo moet het in elkaar overlopen."

Bekijk hieronder de hele Making Of van de Passion Achterhoek.

Bekijk hieronder de hele Passion Achterhoek.