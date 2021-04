Otten en Leiwakabessy blijven jeugdtrainer bij NEC

De 35-jarige Otten houdt NEC onder 21 onder zijn hoede. Dat team was dit seizoen de opvolger van Jong NEC, maar de competitie werd door corona in oktober als beëindigd. Otten brak in 2002 door bij NEC en verkaste daarna naar Feyenoord en Excelsiior. Van 2006 tot 2011 kwam hij opnieuw uit voor de Nijmeegse club, maar had hij meestal geen basisplaats.

De 40-jarige Leiwakabessy wordt komend seizoen trainer van NEC onder 18. Nu is hij nog verantwoordelijk voor NEC onder 16. De voormalige linksback stopte in 2016 met betaadl voetbal. Hij is ook trainer van OSC in Oosterhout.