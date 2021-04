Snoei en Lieftink fileren De Graafschap: 'Schandalig, verlammend en geen houvast'

De Graafschap is de weg kwijt. Door de wanvertoning tegen FC Dordrecht belandde de Achterhoekse club in een sportieve crisis. Uit drie wedstrijden peurde de club slechts één punt. Het voetbal is onder de mat. Alleen in de eerste helft tegen NAC haalde De Graafschap een redelijk niveau.

Toch hebben de Superboeren nog steeds alles in eigen hand om rechtstreeks te promoveren. Almere City, nu de nummer twee na de zege op NEC, komt nog naar Doetinchem. Daarnaast speelt De Graafschap ook nog bij koploper Cambuur. Het verschil met Almere is één punt. NAC heeft weer één punt minder dan De Graafschap.

Schandalig

Gelet op het beschamende optreden tegen FC Dordrecht belooft de toekomst echter weinig goeds. Als De Graafschap zich niet heel snel herpakt, is het heilige doel van rechtstreekse promotie gedoemd te mislukken. "Dit was echt schandalig", keek Elmo Lieftink chagrijnig voor zich uit.

Gatenkaas

"Als je bijna alle persoonlijke duels verliest en in zulke grote ruimtes komt te voetballen, wordt het heel moeilijk. Het zag er niet uit, achterin was het een gatenkaas. Dit mag ons in deze fase waarin je om promotie speelt niet gebeuren", analyseerde de middenvelder.

Rood voor Van de Pavert

Snoei was ook hard. "Vanaf minuut één zaten we niet in de wedstrijd. Dit was echt slecht. We proberen het als technische staf zo kort na afloop te analyseren, maar dat is lastig. We verloren inderdaad heel veel duels. Zij hadden nog meer goals kunnen maken, terwijl wij eigenlijk niet veel kansen hebben gehad", sprak Snoei. "Het dieptepunt is als Ted van de Pavert zelfs nog een rode kaart krijgt."

Plan

De trainer uit Didam faalde zelf ook, zo vond hij na de eclatante 3-0 nederlaag. "We doen het met zijn allen. Ik kijk ook wat ik mezelf kan verwijten. Misschien was er iets mis met het plan, met de voorbereiding. Is het de scherpte geweest? Daar zullen we over moeten praten."

Vijf man

Snoei begon met Rick Dekker centraal achterin. In de rust wisselde hij drie spelers. Ralf Seuntjens was één van hen. "Ik vond Ralf heel ongelukkig spelen. Veel ballen sprongen van zijn voet", verklaarde Snoei zijn keuze. Hij bracht onder meer Platje en Opoku, maar ook zij hielpen De Graafschap niet aan goals in de tweede helft. "De ploeg wil echt graag, daar ligt het niet aan. Maar ik vond het heel erg verlammend."

"Ik had wel vijf man kunnen wisselen", vervolgde Snoei. "In de rust was ik heel erg teleurgesteld. Houvast? Nee, die zie ik op dit moment even niet. We zullen dit moeten bespreken. Na Excelsior zie je nog voldoende aanknopingspunten, maar zo slecht als vanavond heb ik het als trainer bij De Graafschap nog niet meegemaakt."

Los zand

Dordrecht won dik verdiend. "Het had wel 5-0 kunnen zijn", stelde Lieftink. "Ik kan het gewoon niet begrijpen. Het was los zand. In de kleedkamer was het stil, de sfeer is nu niet best. Maar we moeten de rug rechten, want we moeten door. Het maakt niet hoe, maar we zullen weer goals moeten maken. Maandag staat Jong FC Utrecht alweer te wachten."