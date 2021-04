Woede bij NEC'ers over dubieuze strafschop

Doelman Mattijs Branderhorst werd bij de stand 1-0 bestraft met een penalty tegen vanwege een vermeende overtreding. "Die bal wordt erin geslingerd en ik wil de bal in eerste instantie vangen. Maar dan zie ik dat ik de bal net niet lekker kan vangen, omdat ik dan in duel kom met de tegenstander en ik besluit om die bal te boksen. Ik raak die bal en kom in botsing met de tegenstander, maar ik kan ook niet anders. Wat moet ik dan? Die bal laten gaan? Ik heb hem geraakt, want hij heeft een dik oog."

Trainer Rogier Meijer vond het ook zeer dubieus. "Over het algemeen heb ik het niet over de arbitrage. Maar ik vind dit vreemd, want hier kun je geen penalty voor geven. Een keeper moet gewoon uit kunnen komen en naar de bal toe kunnen gaan. Ik vond hem sowieso de wedstrijd niet aanvoelen."

Alles meenemen

Branderhorst begreep er niks van. "In Engeland of Duitsland dan staat iedereen te klappen en zegt iedereen: geweldig gedaan als keeper. Maar je leert van jongs af aan al dat je jezelf moet beschermen als je uitkomt. En de bal moet hebben en alles moet meenemen. Ik heb het idee dat ik dat nu goed heb gedaan, maar dat ik daar niet voor beloond ben."

Test voor play-offs

Bij NEC zagen ze de wedstrijd al een beetje als een test voor de play-offs. "Zo zie ik het wel", beaamt Branderhorst. "Ik zag het als een play-offwedstrijd, want deze tegenstander zou je dan tegen kunnen komen. En het is ook een mooi meetmoment. Ik denk niet dat dit onze beste wedstrijd was. Ze lieten ons wel aan de bal, maar zakten in en bleven heel compact. En wij kwamen niet echt tot kansen. Toch moeten we doorgaan zoals we bezig zijn."

Het contract van de doelman loopt af en de optie tot verlenging is niet gelicht. "Dat wil nog niet zoveel zeggen. De club moest voor 1 april iets laten weten. Dat hebben ze op deze manier gedaan. Maar het betekent niet dat ze niet open staan voor nieuwe onderhandelingen. Er zijn nog geen gesprekken geweest. Maar als ik speel, wil ik graag bijtekenen."

Rogier Meijer Foto: Broer van den Boom

Rogier Meijer tekende al wel bij, maar zag dat zijn ploeg niet genoeg bracht in Almere. "Zij hebben niet veel gevoetbal en veel lange ballen gespeeld. En daar hadden we het lastig mee. En als je dan kijkt hoe wij de goals weggeven. De eerste is slecht weggewerkt van ons door de as en dan kunnen ze zo doorlopen op de keeper. En de tweede was die penalty, zo worden ze dus niet vaak gegeven. We missen wel Edgar Barreto en Rens van Eijden, dat is een bonk ervaring. We worden hier niet weggespeeld, maar in sommige momenten zie je nog wel wat naïviteit en dat moet er wel uit."