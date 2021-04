Afgang voor dramatisch De Graafschap thuis tegen laagvlieger FC Dordrecht

De Graafschap leverde in de tweede helft een wanprestatie. Uit de laatste drie wedstrijden pakte de ploeg van trainer Snoei slechts één schamel punt. De Achterhoekers beleefden op alle fronten een bedroevende avond.

De wedstrijd stond vooraf in het teken van de dode baby Sem Vijverberg die in 2006 in een vijver werd gevonden. Via onder meer spandoeken, een minuut stilte en bij opkomst speciale shirts, werd aandacht gevraagd voor de cold case.

In de eerste helft bouwde de club uit Doetinchem gestaag aan een veldoverwicht. Veel grote kansen leverde dat echter niet op. Lelieveld, Hamdaoui, Van Mieghem kregen mogelijkheden, maar echt overtuigend was het zeker niet wat De Graafschap liet zien.

Klungelig verdedigen

Bannis kreeg voor vlak voor de 0-1 nog de beste kans, maar De Boer redde. Twee minuten later was het wel raak na klungelig verdedigen van De Graafschap. Het was de opmaat voor een hele beroerde en ontluisterende avond voor het povere De Graafschap.

Vooral in de tweede helft was het dramatisch. Snoei gokte door volop te wisselen in de pauze. Hij haalde zelfs Ralf Seuntjens naar de kant. Ook Van Huizen en Leemans kwamen niet meer terug. Platje en Opoku moesten voor de ommekeer zorgen, maar het werd zelfs nog erger.

Bannis maakte er al snel 0-2 van en even later zorgde de voormalig spits van Feyenoord ook voor de 0-3. Een mokerslag die De Graafschap ook niet meer te boven kwam. De thuisploeg verloor zelfs nog aanvoerder Ted van de Pavert, die twee keer geel kreeg. Zo liepen de Achterhoekers opnieuw fikse averij op in de race om promotie en stevent De Graafschap af op een sportieve crisis.

