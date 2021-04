Buiten zwemmen in Bad West vanaf 6 april, Goffertbad na Koningsdag

Na een lange periode van sluiting van de zwembaden in Nijmegen kan vanaf dinsdag 6 april weer een baantje getrokken worden in het buitenbad van Sportfondsenbad Nijmegen-West aan de Planetenstraat in Nijmegen. De binnenaccommodaties(s) blijven vooralsnog gesloten.

Personeel en management van Sportfondsenbad Nijmegen-West zijn blij dat ze de individuele zwemmer weer mogen begroeten. "Het is weer een stapje in de normale richting."

Coronaregels

Het banenzwemmen zal plaatsvinden binnen de geldende coronaregels. Zo kan er niet gedoucht worden en zal het omkleden op provisorische wijze buiten plaatsvinden. Ook zal de 1,5 meter regel van toepassing blijven, evenals alle andere bekende voorschriften.

Het water in het buitenbassin wordt deze week verwarmd naar minimaal 21° C. De ingang naar het buitenbad loopt via de poort aan de rechterkant van het gebouw.

Tijdsblok van 45 minuten

De bezoeker dient vooraf via de webshop een tijdsblok van 45 minuten te reserveren en een ticket te kopen. Reserveren of een ticket kopen bij het zwembad is helaas niet mogelijk, zo meldt Sportfondsen Nijmegen. Dit geldt voor elke bezoeker met uitzondering van de Club Aqua jaarkaarthouders en bezitters van een meerbaden kaart. Zij kunnen alleen reserveren via een e-mail naar

reserveringen@sportfondsennijmegen.nl

Goffertbad na Koningsdag open

Buiten zwemmen in Openluchtbad de Goffert zal naar verwachting kunnen starten ná Koningsdag, vanaf 28 april. Op dit moment zijn een aantal vrijwilligers hard aan het werk om het hele terrein van het Goffertbad in orde te brengen. Daarnaast wordt het 50 meter bassin opnieuw betegeld en worden de komende weken de omkleedhokjes vervangen door nieuwe kleedcabines.

Niet roken

Ondanks dat men in de buitenlucht kan zwemmen, is er voor de rokers onder de bezoekers wel een verandering. Sportfondsen Nijmegen heeft in het kader van 'Op weg naar een rookvrije generatie' al haar accommodaties en bijbehorende terreinen als parkeerplaatsen en ligweide rookvrij verklaard.