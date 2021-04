Naar de meubelboulevard of eieren zoeken? Vijf tips voor het paasweekend

Pasen ziet er dit jaar net even wat anders uit, want door corona is het familiebezoek beperkt. Toch is er genoeg te doen in onze provincie om het paasweekend te vieren.

1. Aardbeien halen in de drive-thru

Dancing de Radstake in Heelweg bij Lichtenvoorde houdt een aardbeienverkoop op het terrein. Het hele paasweekend is de aardbeien drive-thru geopend tussen 12.00 en 20.00 uur. Vooraf bestellen is niet mogelijk, de aardbeien kunnen alleen ter plekke worden gehaald. Geen auto? Ook met de fiets, scooter of lopend kun je er terecht.

2. Open dag vanuit huis

Zoals veel paasevenementen kon ook de open dag in de pluimveehouderij dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan houdt de Stichting Kip.kiplekker een online evenement. Onder het genot van een eitje een kijkje nemen achter de schermen van een kippenboerderij? Meld je dan hier aan.

3. Naar de meubelboulevard

Een van de paastradities kan dit jaar wel doorgaan, zij het in iets andere vorm. Het tuincentrum en de meubelboulevard zijn de hele dag geopend. Je moet alleen wel van tevoren een afspraak maken. Voor IKEA of Hornbach ben je overigens te laat; die zijn voor Pasen al volgeboekt. Voor alle andere winkels geldt: wees er op tijd bij.

4. Alternatief eieren zoeken

Geen zin om zelf eitjes te verstoppen in de achtertuin? Voor een alternatieve zoektocht kun je maandag terecht bij het Horsterpark in Duiven. Met de boodschap Zorgkanjers Bedankt! liggen in het park stenen verstopt. Wie er eentje vindt, krijgt een snoepzakje. Ook op andere plekken in Gelderland kun je dit weekend terecht voor een eierzoektocht: zo is in Bospaviljoen 't Leesten bij Apeldoorn een vogelei-speurtocht uitgezet.

5. Wandelen voor het goede doel

Ook de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, het jaarlijks wandelevenement in de Betuwe, ziet er vanwege corona anders uit. De hele maand april is omgedoopt tot Rode Kruis Bloesemmaand. Wandel of ren deze maand een afstand die je zelf bepaalt. Geniet daarbij van de bloesem en laat je sponsoren voor een donatie. Meer informatie vind je hier.