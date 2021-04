Ook met Pasen blijft de kerk van dominee Almatine leeg

Theoloog des Vaderlands Almatine Leene weet niet eens hoe vol haar eigen kerk kan zijn. Ze begon afgelopen november als dominee in De Open Poort, een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Hattem. "Wij hebben inderdaad alleen nog maar online diensten gehad het afgelopen jaar", zegt ze, terwijl ze in de lege kerk staat. "Dat is dit paasweekend niet anders."

Net als veel andere kerken heeft De Open Poort gezorgd voor een goed camerasysteem, zodat alle kerkleden op zondag vanuit huis toch de kerkdiensten kunnen meemaken. "Ik ben echt blij dat we tegenwoordig zulke goede techniek hebben", wijst Leene. "Zonder internet en die camera's zou het toch een stuk moeilijker zijn om samen ons geloof te beleven."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'De Heer is waarlijk opgestaan'

Toch missen christenen het om bij elkaar te komen. Zeker in dit weekend. "Pasen is het belangrijkste feest voor de kerk", legt de Theoloog des Vaderlands uit. "Niet Kerst, maar Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood en daarmee sterker is gebleken dan het kwade in de wereld. Daar komt veel emotie bij kijken. Dominees beginnen de kerkdienst met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Het is erg jammer dat we dat nu al voor het tweede jaar niet als kerkgangers naar elkaar kunnen uitspreken."

Toch vindt ze het niet meer dan logisch dat de kerken leeg blijven. "Zo zijn de regels op dit moment. En die regels zijn er niet voor niets. Ik vind het belangrijk dat wij als christenen juist rond Goede Vrijdag en Pasen het voorbeeld van Jezus volgen en ons nederig opstellen. Dat we ons niet beroepen op onze godsdienstvrijheid en de rechten die daar aan vastzitten, maar juist iets van Jezus' liefde laten zien en solidair zijn met de rest van de maatschappij."

Volle kerken zijn een uitzondering

De afgelopen weken ontstond er ophef over twee kerken die zich niet aan die maatregelen hielden. Leene kreeg veel vragen vanuit de media over de houding van die kerken. "Maar volgens mij zijn dit echt uitzonderingen. Bijna alle kerken in Nederland houden zich keurig aan de regels, momenteel."

Tekst gaat verder onder de foto.

Almatine Leene preekt tegenwoordig via de camera voor mensen thuis. Foto: De Open Poort Hattem

De lege kerken maken haar start in een nieuwe gemeente er niet gemakkelijker op. "Nee, het is vooral lastig dat ik nog steeds lang niet alle mensen uit de kerk heb leren kennen. Normaal gesproken gebruik je daar natuurlijk de koffiemomenten na de kerkdienst voor, en ga je eens in gesprek met een grotere groep gemeenteleden tegelijk. Dat kan nu allemaal niet, dus het kennismaken gaat erg langzaam."

Toch blijft Leene positief, juist ook in het paasweekend. "Pasen is het feest van de hoop. We staan er dit weekend bij stil dat er altijd hoop is, hoe slecht het ook gaat en hoeveel invloed het kwaad ook al heeft. Die boodschap staat dit weekend centraal, en is volgens mij ook nu erg actueel. Ook al zitten we thuis vanwege een crisis: Jezus geeft ons hoop."