Bomenjagers gesignaleerd in Ubbergen

Jeroen Philippona en Martijn Be van de landelijke Bomenstichting meten regelmatig bijzondere bomen om te kijken of deze een plekje kunnen krijgen op www.monumentalebomen.nl Ze noemen zichzelf bomenjagers. Op deze website staan veel monumentale bomen die een bijzondere status genieten. Onlangs is er een oude beuk bijgezet die waarschijnlijk bijna 150 jaar oud is en in het bronnenbos in Ubbergen staat.

De landelijke Bomenstichting is in 1970 opgericht om bomen onder de aandacht te brengen. “Veel bomen die in de bebouwde kom stonden, legden toen het loodje, ondermeer door het aanleggen van bestrating. Sommige waren wel 200 jaar oud. Daarom begon de stichting in 1983 met het landelijk register dat te vindenis op www.bomenstichting.nl



Jeroen Philippona, boominspecteur en contactpersoon van de Bomenstichting, gebruikt een speciaal apparaat om de hoogte te meten van de beuk in het Ubbergse bronnenbos. Het apparaat meet van ooghoogte tot de grond en van ooghoogte tot de hoogste takken. Philippona komt zo uit op 34 meter. “Het kan er altijd iets boven of onder zitten”, laat hij weten. Collega Martijn meet de omtrek met een meetlint. “Deze is 4,39 meter, bijna vierenhalve meter!”, meldt hij. Philippona legt uit dat 34 meter hoog is, maar er in Zuid-Limburg beuken staan van 44 meter.

In het register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, of bomen die zeldzaam zijn of die een ecologische en/of cultuurhistorische waarde hebben. Philippona vertelt dat een plek hebben in dit landelijk register vaak helpt om een boom te beschermen. Hoewel dit oorspronkelijk wel de intentie was, is het de Bomenstichting tot nu toe niet gelukt om hieraan een juridische bescherming te koppelen. In de praktijk houden rechters soms echter toch wel rekening met de aanwijzing.