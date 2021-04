Nijmegen wordt 'coronateststad', zegt burgemeester Bruls

Het kabinet presenteert volgende week een plan om, zoals Bruls het verwoordde, 'testfaciliteiten tijdens corona te testen'. Dat gaat niet alleen in Nijmegen gebeuren, maar in veel gemeenten in Nederland, zei Bruls. Volgende week wordt meer duidelijk over dit idee waarvan het nieuws donderdag uitlekte.

Bruls lichtte een tipje van de sluier op: "Stel dat je weer naar de schouwburg zou kunnen met 500 mensen, maar je moet je wel van tevoren hebben getest, dan ga je daar de GGD niet mee belasten. Die heeft het al druk met andere zaken. Dus moet er een aparte testfaciliteit komen, en werkt dat dan?"

De tekst gaat daaronder verder.

GGD-voorman André Rouvoet zei eerder al dat de teststraten van de GGD primair zijn bedoeld voor het bestrijden van het coronavirus en niet voor het mogelijk maken van evenementen en feesten. De GGD's gaan dus geen mensen zonder klachten testen om ze daarmee een testbewijs te geven waarmee ze naar bijvoorbeeld een toneelvoorstelling of een concert kunnen.

Het gerucht gaat dat poppodium Doornroosje in Nijmegen als testfaciliteit meedoet. Dat wilde de burgemeester van Nijmegen niet bevestigen. “Het kabinet komt volgende week met een lijst.”

'We doen graag mee'

Adjunct-directeur Joris Holter van Doornroosje hield zich vrijdag op de vlakte. “Als we voor een experiment worden gevraagd, dan doen we daar heel graag aan mee”, zei Holter.

Bruls is voorzitter van het Veiligheidsberaad, het overleg van 25 burgemeesters die aan het hoofd staan van hun veiligheidsregio. Die burgemeesters hebben er bij het kabinet op aangedrongen stappen te zetten naar versoepelingen.

"Maar", benadrukte Bruls over het testexperiment: “Het is niet om de samenleving open te gooien, maar om in de maand april te testen of zo'n testfaciliteit werkt. Dan zou je in mei die stappen naar versoepelingen kunnen zetten.”

Deze beweging 'die het kabinet inzet' noemde Bruls positief. “Dat geeft aan dat ook bij het kabinet de seinen zijn omgezet.”

