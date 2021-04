Ongeduld om een prik: 'Wanneer ben ik aan de beurt?'

Wanneer ben ik aan de beurt, van wie krijg ik mijn prik en welk vaccin krijg ik eigenlijk? Naarmate het vaccinatieprogramma vordert, wordt het ongeduld groter. Sommige mensen bellen daarom naar de huisartsen om te vragen of ze toch al eerder aan de beurt kunnen zijn. Maar of dat zin heeft?

Vaak is het met een knipoog. “Wij wonen natuurlijk ook gewoon in de regio van onze praktijk en dan zeggen mensen die je tegenkomt wel eens 'als je nog eens wat overhebt, bel me maar'”, vertelt Inge Hendrikx, praktijkmanager van een huisartsenpraktijk in Steenderen.

Maar huisartsen in Gelderland, die sinds kort ook vaccineren tegen corona, krijgen ook serieuze belletjes van patiënten of ze al een prik kunnen krijgen, ook al vallen ze nu nog niet onder de uitgenodigde doelgroepen. “We krijgen heel veel telefoontjes. Wanneer ben ik aan de beurt? Ik heb er toch recht op? Ik ben heel kwetsbaar dus ik moet er één krijgen”, vertelt huisarts Ilona van Nispen uit Arnhem.

Last-minute-lijst

Hoe huisartsen daarmee omgaan, is wisselend. “Wij zetten ze wel op een 'last minute-lijst'. Dat zijn soms mensen met een hart- en vaatziekte of een andere aandoening: die mensen moeten uiteindelijk toch geprikt worden. Of dat nou nu is of over een paar maanden. Daar ben ik heel pragmatisch in”, zegt huisarts Claire Crans uit Ede.

Ook in de praktijk van Ilona van Nispen worden de namen en nummers wel opgeschreven, maar of zij kans maken? “De brutalen hebben de halve wereld, maar ik hou er wel van om te kijken naar wie het het hardst nodig heeft. Je kijkt wel naar de bellijst, maar ook naar mensen die niet durven te bellen en ook kwetsbaar zijn. Als ik dan nog over heb, wil ik wel kijken, maar dat gebeurt gewoon niet.”

Richtlijnen

Joost Siegelaar uit Apeldoorn is stellig: er zijn richtlijnen en die zijn er niet voor niets. “Vaccins worden aangeleverd voor bepaalde doelgroepen (onder meer de 60- tot 64-jarigen, red.) en daar houden we ons aan. Als er wat over is, dan prikken we eerst de rest van die groepen. Maar daarna kunnen we eventueel ook mensen boven de 65 met kwetsbare achtergrond bellen: het Astra Zeneca-vaccin was eerst alleen goedgekeurd voor mensen tot 65 jaar, maar mag inmiddels ook aan mensen boven die leeftijd gegeven worden. Dus dan prik ik liever iemand van 68 met copd.”

In afwachting van aanvullend onderzoek is vrijdag uit voorzorg besloten om voorlopig niet te vaccineren met Astra Zeneca bij mensen onder de 60 jaar. Mensen die ouder zijn dan 60 kunnen nog steeds gevaccineerd worden met het vaccin. Hoewel de GGD's ook alle afspraken voor prikken met AstraZeneca heeft afgezegd voor mensen boven de 60 jaar, prikken huisartsen daar gewoon mee door. De GGD's stoppen er tijdelijk mee om te voorkomen dat er vaccins verspild worden.

