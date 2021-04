Even eruit met Pasen: vakantieparken en campings zitten bijna helemaal vol

Eén van de vakantieparken van Droomparken ligt in Otterlo, daar worden nu zelfs nieuwe huisjes gebouwd. De graafwerkzaamheden zijn in volle gang en pal daarnaast staan de nieuwe huizen op het Veluwse park. "Deze zijn voor een nieuwe doelgroep, mensen die alléén op vakantie willen. Dat kan dan tegen een voordelige prijs, met wel de voorzieningen van een vakantiepark."

In Otterlo zijn 85 procent van de huisjes bezet. Datzelfde geldt volgens Budding voor de andere parken. Alleen de groepsvoorzieningen worden niet verhuurd vanwege de coronamaatregelen.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Uiteraard gelden op alle adressen, zowel op campings als vakantieparken, strikte coronaregels die door de overheid zijn opgelegd. De avondklok wordt bij de vakantieparken van Budding niet gehandhaafd, maar geldt wel. De horeca zit hier ook dicht of je kan op het terrein alléén afhalen of laten bezorgen. Een duik in het zwembad zit er even niet in.

Gasten zijn al blij er even uit te zijn

De vakantiegasten die er zijn genieten en vertellen al blij te zijn er even uit te zijn. "Wel jammer van het terras dat dicht zit en het zwembad dat gesloten is, maar we hebben we lekker gefietst hier", vertelt een jonge vader. Of de vakantiegangers balen van de avondklok? "Ik ben hier toch met mijn gezin, daar heb ik geen last van."

Bij de campings van Ardoer stroomt het dit weekend ook vol met vakantiegasten. Het opvolgen van de coronaregels zorgt daar ook voor extra werk, bijvoorbeeld in de schoonmaak. Bij camping Bosgraaf in de buurt van Apeldoorn worden even géén mensen toegelaten die op bezoek willen komen bij de campinggast. De maatregelen verschillen per camping, maar de zwembaden blijven dicht en dat geldt ook voor de overdekte speelhal of indoorspeeltuin als die er is.

"Maar", zegt Budding op het vakantiepark, "er kan nog veel. Fietsen op een gewone fiets of je kan een tandem huren. De omgeving is hier prachtig, dus je kan er ook een mooie wandeling maken."

Ook ziet hij dat vakantiegangers graag een elektrische scooter huren. En er wordt sneller een ontbijtbox, mand met lekkernijen of avondmaaltijd bezorgd bij de verschillende tentjes of huisjes op het park. "Dat is ook luxe dat dit kan, dineren in je eigen huisje."