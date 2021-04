Kort maar extra druk evenementenseizoen dreigt: agenda's lopen vol

De Zwarte Cross: dit jaar eind september in plaats van eind juli. Mañana mañana: midden augustus in plaats van midden juni. Dag van het Levenslied: 19 september in plaats van Moederdag. Steeds meer festivals verplaatsen hun evenement naar later in het jaar in de hoop dat het dan wél door kan gaan.

Zo tekenen zich nu al de contouren van een druk evenementenseizoen af. In Arnhem hebben al vijftien organisatoren de gemeente gevraagd of ze hun evenement naar de tweede helft van 2021 kunnen verplaatsen. En die evenementen komen bovenop de festivals, zomerconcerten en kermissen die normaal gesproken al in de tweede helft van 2021 plaatsvinden.

September populair

Vooral september lijkt een populaire maand te worden: nog een redelijke kans op mooi weer en als het vaccinatieprogramma op 1 juli tóch nog niet zover is, zit je in september hopelijk wel goed. "Begin juli is een hele grote gok. Dan kies je voor eind augustus of september. Wij wilden een datum achterin het festivalseizoen, zo ver mogelijk weg", vertelt bijvoorbeeld Jan Smeets van smartlappenfestival Dag van het Levenslied in Nijmegen. Dat wordt normaal gesproken op Moederdag (9 mei) georganiseerd.

Een kort maar vol evenementenseizoen dreigt. Misschien wel te vol, waardoor evenementen achter het net kunnen vissen. Want te veel evenementen tegelijk kunnen de hulpdiensten niet aan, waarschuwen sommige gemeenten nu al. Omroep Gelderland vroeg alle Gelderse gemeenten naar de vooruitzichten op het evenementenseizoen van 2021.

Beroep op hulpdiensten

"Voor de hulpdiensten zie ik dit probleem, omdat de evenementen die willen verplaatsen, vaak de grote evenementen zijn waarop ook een groot beroep op de hulpdiensten wordt gedaan", zo schrijft een ambtenaar van de gemeente Oost Gelre, waar bijvoorbeeld de Zwarte Cross plaatsvindt.

"Als de Zwarte Cross naar medio september wordt verplaatst, kan dit tot gevolg hebben dat andere evenementen in dat weekend niet door kunnen gaan. Het gaat daarbij wel om de vraag of het dan gaat om risicovolle evenementen of niet", antwoordt ook de gemeente Winterswijk.

Ook op het gebied van beschikbare locaties, geluidsoverlast en verkeersafwikkeling voorzien gemeenten 'een uitdaging', in de woorden van de gemeente Arnhem.

Niet alles in één maand

Niet alleen bij de overheidsinstanties dreigt er mogelijk een personeelstekort. Het Rode Kruis, een van de grootste leveranciers van vrijwillige ehbo'ers bij evenementen, benadrukt dat het aantal vrijwilligers daar niet oneindig is. "Als alles in één maand georganiseerd wordt, hebben wij daar niet genoeg capaciteit voor. Daar wordt wel rekening mee gehouden door de Veiligheidsregio's", zegt een woordvoerder daar.

Ook binnen de evenementenbranche zelf zijn er mogelijk tekorten. "Beschikbaarheid van personeel is een ding aan het worden", weet Bente Bollmann van Mojo en onder meer marketing manager voor Down The Rabbit Hole in Beuningen. "Er was natuurlijk een enorme schil van zzp'ers die werkten in de evenementenindustrie. Die werken nu veel in andere sectoren, bijvoorbeeld in de bouw. Maar bijvoorbeeld licht en geluid is heel specialistisch werk. Dat wordt wel ingewikkeld."

Agenda's met potlood ingevuld

Bij de Dag van het Levenslied speelt dat iets minder. "Wij hebben geen half leger aan sidecrew nodig. Maar je merkt wel dat de agenda's van leveranciers van materieel vollopen. Weliswaar in potlood, maar het kan zijn dat leveranciers al vroeg de druk gaan opvoeren om het vast te leggen omdat het anders weg is. En een tent heb je niet zomaar gebouwd. Die moet er gewoon zijn."

