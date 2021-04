Elburgse stadsmuur uit 14e eeuw stort deels in

Het is een bijzonder gezicht, voor wie over de oude wallen een rondje rond Elburg loopt of fietst: een deel van de muur is volledig weggeslagen. Volgens berichten op sociale media hoorden omwonenden rond middernacht veel lawaai. Buiten bleek een deel van de stadsmuur weggeslagen te zijn.

Omwonenden hebben vrijdagochtend zelf het pad voor hun huis puinvrij gemaakt. De gemeentelijke buitendienst heeft dat pad direct naast de muur afgezet, om ongelukken te voorkomen. Ook is volgens een woordvoerder de veiligheid van het deel van de muur dat nog wel staat gecontroleerd. De kans dat daar iets mee gebeurt, is volgens die woordvoerder klein.

Rijksmonument

De stadsmuur van Elburg is van bijzondere historische waarde. De muur dateert nog uit 1396, toen de bouw van de Vesting Elburg afgerond werd. De muur is, net als veel gebouwen in de Vesting, een Rijksmonument. In de afgelopen jaren werd de muur op verschillende plekken gerestaureerd, maar wanneer dit specifieke deel voor het laatst is gecontroleerd wist de woordvoerder vrijdag niet.

Vanwege het Paasweekend zal de gemeente pas dinsdag 6 april beginnen met het opruimen en herstellen van de muur. Ook het onderzoek naar de oorzaak zal op die dag starten.