Atletiekcoach Vince maakt (en proeft) nu chocolade-eitjes: 'Ik ben 16 kilo aangekomen'

Over een goed paasei kan Vince uren vertellen, maar het belangrijkste is natuurlijk de smaak: "Sowieso zijn met Pasen alle smaken wat zoeter dan normaal. De mens heeft dan kennelijk wat meer behoefte aan zoetigheid. Normaal bevatten onze bonbons veel minder suiker, maar met Pasen wil men toch die zoetere paaseitjes."

Carrièreswitch

Vince en Femke zijn 3,5 jaar geleden chocolatiers geworden. Het was een echte carrièreswitch. Femke was eerst psycholoog. "We hebben voor elkaar gekozen." Vince was hier voor bondscoach atletiek in de tienkamp. "Na de Olympische Spelen in Rio ben ik ermee gestopt. We wilden wat anders gaan doen en we wilden het samen doen en daar is dus dit uitgekomen."

"Ik ben wel zestien kilo aan gekomen in 3,5 jaar," zegt Vince met een lach. "Dat is wel heel hard gegaan. Omdat we alles zelf maken, betekent dat ook, dat je van alles wat proeft. Je moet proeven of het goed genoeg is of de smaak voldoet."

Maar dat is het niet alleen. Natuurlijk zijn de chocolatiers zelf ook echte liefhebbers: "We vinden het ook gewoon lekker, hoor. Als we zaterdag naar huis gaan, dan nemen we wat mee voor zondag. Zo erg is het."

Andere smaken

Vince zegt dat hij het meest trots is op de smaken die hij maakt voor de vulling van zijn paaseieren en bonbons. "Omdat het andere smaken zijn dan van anderen."

Hij wijst bijvoorbeeld op zijn befaamde dropsmaakvullingen. "Omdat ik niet uit de chocoladewereld kom, maar uit een heel ander beroep, kijk ik op een heel andere manier naar de chocolade, veel wetenschappelijker. En daardoor heb ik ook niet de ballast van hoe je een bonbon maakt. En dus maak ik heel andere soorten chocolades dan anderen. Dat vind ik heel leuk."

Luister hier naar de reportage op Radio Gelderland:

chocolade eieren

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.