'Betrek gewone Winterswijkers bij de ontwikkeling van het Cultuurkwartier'

"Betrek gewone mensen in Winterswijk bij de ontwikkeling van het Cultuurkwartier." Die oproep komt van PvdA-fractievoorzitter Ubel Zuiderveld. "Anders kom je wéér bij de usual suspects uit, vraag met name jongeren om ideeën."

Zuiderveld kreeg donderdagavond tijdens het digitale Politiek Forum bijval van GroenLinks-raadslid Petra Borsboom. "Je hebt niet alleen installateurs nodig. Zoek creatieve mensen op die bijvoorbeeld iets met muziek doen en betrek ze erbij. Als je ze niet weet te vinden laat het maar weten, want ik ken ze wel", aldus Borsboom.

Het beoogde Cultuurkwartier in Winterswijk, op de plek van een verpauperend gebied, ingeklemd tussen Weurden, Dingstraat, Roelvinkstraat en Spoorstraat. Met een verouderde muziekschool Boogie Woogie als middelpunt. Het gebied moet worden opgeknapt, inclusief de verouderde muziekschool.

Winterswijk nam daarvoor zonder succes een projectontwikkelaar in de arm; de geplande bioscoop ging niet door waarmee een dragende pijler onder het plan wegviel, waarna het hele plan werd afgeschoten.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Het college likte de wonden en besloot zelf het heft in handen te nemen. Samen met adviseur en projectleider Jaap van Luijk. "Het moet een bruisende mix van cultuur, horeca en retail worden, met wonen in een parkachtige omgeving", vertelde Van Luijk tijdens het Politiek Forum.

Oude wijn in nieuwe zakken? Dat gold namelijk ook voor het oude plan, het nieuwe lijkt op voorhand hooguit op details als meer woningen en geen bioscoop te verschillen. "Het is te vroeg om nu al een richting aan te geven", zei Van Luijk.

Het weerhield VVD-fractievoorzitter Gert-Jan te Gronde er niet van om alvast vooruit te kijken: "Van ons mag Boogie Woogie gesloopt worden. Behalve dat een nieuw Boogie Woogie zou een popzaal mooi zijn en gaan we in Winterswijk een keer de hoogte in met de woningbouw. Dat kan tegenwoordig ook duurzaam."

'Worst voorhouden'

GroenLinks, CDA, D66 en Voor Winterswijk (VW) willen eerst echter de uitgangspunten vastgelegd zien worden. Inclusief het financiële plaatje. En wat moet er met Boogie Woogie gebeuren, sloop en nieuwbouw met ruimte voor bibliotheek en De Winterswijkse Uitdaging?

"We moeten op een andere manier te werk gaan", stelde VW-voorman Tom van Beek, voorstander van een 'Woonkwartier' in plaats van Cultuurkwartier. "We moeten naar de kosten kijken en bewoners er actief bij betrekken, in plaats van iedereen een worst voorhouden. Dit gaat niet de goede kant op."

Winterswijks Belang en PvdA wilden inhoudelijk niet reageren en richtten zich alleen nog op het proces. Daarmee konden beide partijen instemmen. Van Luijk: "De komende tijd staat in het teken van het breed ophalen van ideeën. Alles ligt nog open."

In het najaar wordt er een plan neergelegd, waarover de gemeenteraad zich in het vierde kwartaal van dit jaar kan uitspreken. Van Luijk: "Het streven is in 2022 het plan uit te werken en als alles meezit kan in 2023 de schop de grond in. Het gaat er om dat we een meerwaarde creëren in het gebied."