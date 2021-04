Vitesse-trainer Letsch: 'Ik heb geen idee waar Rotterdam ligt, weet alleen waar Enschede ligt'

Er hangen al banieren in de stad, vlaggen aan huizen en posters voor de ramen in menig Arnhemse woning. De supporters denken vooral aan de wedstrijd Ajax-Vitesse op 18 april. Maar bij de trainer van Vitesse leeft die wedstrijd nog niet. "Natuurlijk is het interessant of wij ons daar nu voor kunnen afsluiten. Want iedereen die ik spreek in Arnhem spreekt over die wedstrijd. Dat is super natuurlijk, maar ik denk er nog niet aan. Ik weet niet eens waar Rotterdam ligt, ik weet alleen waar Enschede ligt", stelt de Duitse oefenmeester met een knipoog.

Tekst gaat verder na de video:

D Slowaakse middenvelder Matus Bero, die de afgelopen week op pad was met de nationale ploeg, denkt er ook zo over. "Ik denk altijd aan de eerstvolgende wedstrijd en wat mij betreft moet iedereen dat doen. We moeten het namelijk in de competitie net zo goed doen als in de beker." En om dat laatste te bewerkstelligen is Bero blij dat hij na een interlandweek zonder veel speelminuten (alleen tegen Cyprus), weer zijn ogen mag richten op Vitesse. "Als je tien dagen van huis bent, mis je thuis. En dat is Arnhem ook echt. Dus ik ben erg blij om weer terug te zijn."

Toch kwam Bero wel met een kleine zure nasmaak terug uit zijn thuisland. Door de coronamaatregelen zat hij in de sportbubbel en kon hij niet naar zijn familie. "Dat is wel heel moeilijk. Je zit op 30 minuten van je familie vandaan, maar je mag ze alleen maar Facetimen. Hopelijk gaat dit heel snel voorbij en kunnen we weer gewoon samen eten ofzo."

Matus Bero lacht weer na zijn interlandbreak met Slowakije. Foto: Omroep Gelderland

Maximale

Met Bero treedt Vitesse zaterdagavond aan in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Trainer Thomas Letsch wil daar toeslaan met een overwinning. "Er liggen grote mogelijkheden voor ons, drie hele belangrijke punten. We willen bovenin mee blijven doen om plaats twee. Ajax is de kampioen, dat is duidelijk. Maar alles daaronder ligt dicht bij elkaar. Nu staan we vierde op afstand van Feyenoord, natuurlijk willen we dat gat behouden, maar nu we zo dichtbij zijn willen we natuurlijk het maximale eruit halen."

Daarvoor moet eerst FC Twente worden verslagen. Maar zo makkelijk ging dat niet, zagen de Arnhemmers 1,5 maand geleden in GelreDome. Toen werd er thuis met 0-2 verloren. "Dat was onze slechtste wedstrijd van het seizoen", stelt trainer Thomas Letsch.

"We willen revanche, dat gevoel leeft ook echt in de groep. We willen laten zien dat we het anders en beter kunnen. En daarnaast is dit de uitgelezen mogelijkheid om meteen na de interlandbreak te laten zien dat we er weer zijn en bovenin mee willen blijven doen. Ik verwacht dat dan ook te zien van de mannschaft."

En zo staat Bero er ook in. "FC Twente kreeg die winst wel heel makkelijk van ons. We deden werkelijk niks goed en misten in alles de kwaliteit om te winnen. Het draait misschien niet meteen om revanche, maar we moeten wel ons werkelijke gezicht laten zien in die wedstrijd.

Geen Darfalou

Vitesse zal ten opzichte van de laatste thuiswedstrijd (0-0 tegen Willem II) niet veel wijzigen aan de opstelling. Oussama Darfalou keert wel weer terug naar de bank. De Duitse trainer kiest weer voor het duo Loïs Openda en Armando Broja voorin. Voor de rest treedt Vitesse gewoon met de sterkste elf namen aan.

Opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Broja.