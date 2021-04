Opnieuw streep door het Fruitcorso: 'Bouwen van corsowagens kost veel tijd'

Net als vorig jaar is er dit jaar geen Fruitcorso in Tiel. Dat meldt de organisatie Stichting 4-Stromenland. De coronamaatregelen gooien opnieuw roet in het eten.

De hallen waarin nu volop gebouwd zou moeten worden aan de wagens, staan leeg.

Het Fruitcorso zou zijn zestigste editie beleven, maar het zit er niet in. "Een jaar geleden stonden we voor dezelfde lastige beslissing. Toch zien we dat er een hoop veranderd is ten opzichte van toen", zegt Laurens Verspuij, stichtingsvoorzitter.

"Er is hoop en perspectief. De verwachting is dat de samenleving in de zomer grotendeels gevaccineerd is en dat evenementen weer georganiseerd kunnen worden. Maar het bouwen van corsowagens kost tijd, veel tijd."

Voortbestaan niet in gevaar

Het corso zou plaatsvinden in het derde weekend van september.

Het voortbestaan van het corso is na twee afgeblazen edities niet in gevaar. "Na het afgelasten van vorig jaar heeft een aantal sponsors gezegd sowieso door te willen. En doordat we nu op tijd zeggen dat het corso niet doorgaat, houden we grip op de begroting", meldde een woordvoerder vrijdag.

Op de subsidieregeling van de rijksoverheid die vanaf 1 juli van kracht is kan Stichting 4-Stromenland geen beroep doen. "We heffen wel entree, maar die regeling is voor commerciële evenementen", zegt corsovoorzitter Verspuij. "We voldeden aan een aantal voorwaarden sowieso niet."

Gemeente hielp corso

Vorig jaar leed de stichting met het afgelasten van het corso geen verlies door een injectie van de gemeente Tiel van 18.000 euro. Verspuij: "Daar zijn we de gemeente heel dankbaar voor."

Hij zegt dat de stichting voor september toch iets op poten wil zetten. Daarover denkt 4-Stromenland nog na.

Zo zag het laatst gehouden Fruitcorso eruit.