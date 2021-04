Familie moet weg van vakantiepark: 'We zijn alles kwijtgeraakt'

Meer tijd. Dat is alles waar de familie Smidt uit Lunteren vrijdag om vraagt bij de bestuursrechter. Van de gemeente Ede moeten ze vertrekken van een vakantiepark waar ze al veel langer dan toegestaan noodgedwongen bivakkeren. Het is het gevolg van een jarenlange strijd voor passend onderwijs voor zoon Joël. Een strijd waardoor de familie alles is kwijtgeraakt.

"We hadden een prachtig huis, twee auto's voor de deur en alles wat ons hartje begeerde", zegt Dingena Smidt, moeder van de inmiddels 19-jarige Joël. Hij lijdt aan een vorm van spasticiteit waardoor hij moet lopen met een rollator, soms in een rolstoel zit en ook niet goed kan schrijven. Hij heeft aanvullende praktische middelen nodig om goed mee te kunnen doen op school.

Waar de Wet passend onderwijs daar juist uitkomst voor zou moeten bieden, bleek het tegenovergestelde het geval. Een jarenlange (juridische) strijd was het gevolg en inmiddels is de familie beland in een moeras aan gevolgen. "Als je zoon zo in de steek gelaten wordt en je vraagt hem te helpen, om vooral niet op te geven, ga je er voor vechten", zegt Dingena met een snik in haar stem.

In 2014 is het passend onderwijs ingevoerd om de druk op het speciaal onderwijs te verminderen en om zoveel mogelijk kinderen van het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs te krijgen, met extra begeleiding, middelen en steun. Zeven jaar later is daar weinig van terecht gekomen. Sterker nog: het aantal leerlingen dat tussen wal en schip komt te zitten, lijkt alleen maar groter te worden. In Gelderland gaan momenteel minstens 1200 kinderen niet naar school, omdat ze om uiteenlopende redenen niet passen in het regulier onderwijs. Kijk hier een uitzending daarover van In het Vizier van de Jager terug.

Dat vechten heeft het gezin Smidt bijna zeven jaar later van een koopwoning in Zuid-Holland gebracht op een vakantiepark in Lunteren. Vader Ruud en moeder Dingena zijn allebei hun baan kwijtgeraakt, het spaargeld is op en de mentale weerslag op de familie is niet in woorden uit te drukken. Juist die schrijnende situatie over het gevecht tegen de gevolgen waar ouders en kinderen die door de Wet passend onderwijs tussen wal en schip zijn komen te vallen, is voor de gemeente Ede reden geweest om zich bovenmatig in te spannen voor het gezin.

Er is van alles gedaan om het gezin bij te staan in deze situatie, maar de gemeente heeft nu toch besloten de Omgevingsdienst de Vallei (Oddv) te laten handhaven. "We hadden het natuurlijk liever anders gezien maar we hebben het gezin ruim de tijd geboden om een andere woning te vinden", laat een woordvoerder van de gemeente weten. De familie Smidt bestrijdt dit niet, maar ondanks alle inspanningen die ze hiervoor hebben gedaan is het ze nog niet gelukt een woning te vinden en is er volgens hen sprake van overmacht.

Familie vraagt mededogen van rechter

Ruud en Dingena, die ook nog een dochter hebben die bij hen woont, hopen dat de rechter mededogen heeft en ze meer tijd en ruimte wil bieden om een oplossing te verzinnen voor de situatie. Vooral omdat Joël bezig is met zijn thuisstudie. Hij wil bewijzen dat hij met zijn handicap wel bij de maatschappij kan horen en is daarom vastbesloten zijn studie te halen.

"Dat is voor nu het allerbelangrijkste, dat hij de rust en de ruimte heeft om dit af te kunnen maken", benadrukt Ruud. Beide ouders werken daarnaast zelf aan een boek waarin ze de bizarre strijd in het passend onderwijs optekenen. "Wij zijn alles kwijtgeraakt, en zo zijn er veel meer kinderen zoals Joël en families zoals wij die kapot gaan aan de situatie. Daar moet een einde aan komen."

De rechter behandelt de zaak vrijdagmiddag via een beeldverbinding. De dwangsom van tienduizenden euro's, die de Oddv oplegt als de familie het vakantiepark niet verlaat, is opgeschort tot de rechter uitspraak heeft gedaan.