Heel Afferden rouwt om plotselinge coronadood Iwan (54)

Iedereen in Afferden kende Iwan. "Moest je iets gedaan hebben of was er iets te doen, stond hij klaar", deelt een vriend namens de familie Lemmers. "Hij was voorzitter van onze carnavalsvereniging Het Vergulde Vat, oprichter van de Maas en Waalse Oktoberfeesten, betrokken bij allerlei lokale initiatieven. Je kan het zo gek niet bedenken." En dat bleek woensdag wel: honderden inwoners namen samen met vrienden, familie en de raad van elf afscheid van het dorpsicoon.

Plots overleden

Tijdens carnaval werd de Afferdenaar ziek. En hoewel de 54-jarige, sportieve Iwan verder niets mankeerde, ging het al snel bergafwaarts. Een paar dagen na de eerste coronaklachten moest hij naar het ziekenhuis. Eenmaal daar duurde het niet lang tot hij in een coma werd gebracht. "Hij was kerngezond, dus zelfs toen dachten de dokters nog dat het goed zou komen", vertelt de vriend.

Maar het tegendeel bleek waar. "Begin vorige week gingen we er nog van uit dat hij zich er doorheen zou slaan, vrijdagmiddag is hij plots overleden." En dat hakt er flink in, bij iedereen. "Dit is niet zomaar een griepje zoals sommigen pretenderen. Het treft ook jonge, fitte mensen ontzettend hard. Onderschat dit niet."

Heel Afferden rouwt

Als kleine gemeenschap met een groot verenigingsleven, verspreidde het nieuws zich snel in Afferden. Bij talloze huizen hing de lokale carnavalsvlag halfstok. Vervolgens heeft Iwans vereniging samen met de organisatie van de Oktoberfeesten woensdag in rap tempo een afscheidsceremonie in elkaar gezet.

Honderden dorpsbewoners kwamen samen om afscheid te nemen van hun geliefde buurman. "Heel Afferden vormde één grote erehaag richting het crematorium", weet de familievriend. "Je hoorde niets buiten: geen mensen, geen auto’s. Het was muisstil, zo bijzonder."

Gehuld in het tenue van de raad van elf toonden ook tientallen leden van verenigingen uit buurgemeenten hun liefde voor de overleden feestganger. "Onze vrolijke kameraad had geen droevige dag gewild, vandaar dat we op zijn leven hebben geproost." En hoewel inwoners ter ere van hun vriend de moed niet verliezen, zal carnaval in Afferden nooit meer hetzelfde zijn. "Ons dorp is een stuk minder leuk zonder Iwan."

De erehaag in Afferden. Foto: Het Vergulde Vat