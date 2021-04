Onstuimige paasdagen: hagel, natte sneeuw en onweer verwacht

Met name maandagmiddag trekken er buien over. Foto: Bibhukalyan Acharya via Pexels

De zonnige dagen die Gelderland deze week beleefde, krijgen in het weekend en daarna geen vervolg. De temperatuur in de provincie gaat flink omlaag en na Pasen verdwijnt de zon ook achter de wolken. Hagel, natte sneeuw en een klap onweer krijgen de overhand, voorziet Weerplaza.

Het weekend gaat van start met wolkenpartijen en weinig zon. "Zo nu en dan komt die er wel bij, hoor", zegt Diana Woei van Weerplaza. "Er staat wat minder wind dit weekend, hooguit windkracht 2 tot 3. Het wordt met moeite 10 tot 11 graden." Dat geldt dus voor Eerste Paasdag.

Wie plannen had om er op Tweede Paasdag op uit te trekken, doet er goed aan zich niet te luchtig te kleden. Een paraplu is ook geen overbodige luxe. "Het zou goed kunnen dat het gaat sneeuwen. Maar die blijft niet liggen, hoor. Het is dan natte sneeuw", benadrukt meteoroloog Woei vrijdagochtend. "Op Tweede Paasdag trekt er eerst een gebied met regen over. Ik zou de geverfde eitjes dus niet verstoppen, of misschien met zilverfolie. Anders loopt de verf uit."

Stevige buien in de middag

Maandagmiddag laat de zon zich wat zien, maar dan trekken er ook stevige buien voorbij. "En als dat gebeurt, is er kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer", voorziet Woei. "Dan wordt het maximaal 6 graden en waait het fors vanuit het noordwesten: windkracht 5 tot 6 boven het Rivierengebied."

Goede Vrijdag verloopt overigens iets zonniger. "Op sommige plaatsen in onze regio vriest het nog licht aan de grond", zegt Woei. "Op neushoogte, zo'n anderhalve meter van de grond, is het momenteel 2 graden in Deelen en 4 graden in de Achterhoek. Dat is een frisse start, maar de zon doet flink haar best het op te warmen." Zo warm als het donderdag werd, variërend van 13 tot 16 graden, zal het vrijdag echter niet worden. De maximumtemperatuur ligt op 10 graden.

