Barreto nog een jaar door bij NEC: 'Ik ben fit genoeg, dus waarom niet?'

"Ja, ik ben er blij mee. Volgend jaar ga ik door. Ik ben trots. Ik speel de laatste tijd veel wedstrijden. En ik voel mij goed. Ik ben nog fit genoeg. Dus als het kan, waarom niet?"

Barreto is belangrijk in de spelersgroep. Hij is een steunpilaar binnen de selectie. "We hebben een groep met veel jonge spelers. Ervaren spelers als Rens van Eijden en ik proberen ze te helpen, binnen het veld, maar ook daarbuiten. NEC ziet dat ook en daarom gaan we ook verder samen."

Trainer worden

Uiteindelijk ambieert Barreto een carrière als trainer. "Ik wil dat zeker proberen. Maar ik heb nu nog een jaartje om daarover na te denken en daarna kijken we wel wat er gaat gebeuren. Ik wil eerst promoveren met NEC. Ik denk dat de eredivisie de plek is waar NEC thuishoort. We moeten proberen om de club daar te brengen. Dit seizoen moeten we proberen om nog zo hoog mogelijk te eindigen."

Edgar Barreto gaat nog een jaar door. Foto: Omroep Gelderland

De Paraguayaan voelt zich echt thuis in Nijmegen. "Ja, mijn familie is echt blij. Het was een goede beslissing om terug te keren. Zeker als het weer beter wordt."