Gerard (90) versiert dakpannen om Pluimveemuseum te redden

Duofietsen, een biljardtafel en uitjes voor ouderen die op de gesloten afdeling zitten, werden al van de opbrengst van de pannen gekocht. Nu gaat het geld dus naar het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld. "Dat willen we toch niet kwijtraken?"

Het zijn woorden van Doest, die zijn zoveelste hulpactie heel normaal vindt. Al dertig jaar lang versiert hij dakpannen door er met speciale lijm een servet op vast te maken. Daarna gaan er drie lagen met lak overheen en is het geheel klaar. "Al met al ben ik zes á zeven uur met één pan bezig", zegt hij rustig. "En daarna nog verkopen natuurlijk", lacht hij.

Bekijk de video, de tekst gaat daaronder verder.

Bijna 100 dakpannen

96 tegels had hij deze ronde voor elkaar gemaakt. De opbrengst van het eerste deel van de pannen die verkocht is, ging naar een uitje voor ouderen. "Maar het streefbedrag daarvoor had ik snel bereikt. Daarna moest ik weer wat nieuws verzinnen."

Hij las in de Barneveldse Krant dat het niet goed gaat met het Nederlands Pluimveemuseum. "En toen had ik mijn nieuwe doel gevonden. Het museum past helemaal bij Barneveld én het is er zo leuk. Het zou zo zonde zijn als dat door corona moet sluiten."

'Hartverwarmend'

Een boodschap die onderschreven wordt door vrijwilligster Paulien Bläss, die de winkel van het Nederlands Pluimveemuseum runt. Ook daar zijn de dakpannen van Doest te koop. "Hij belde mij op met de vraag of dit soms een mooi idee zou zijn om een steentje voor het museum bij te dragen. 'Ja natuurlijk!', heb ik toen direct gezegd. Ik vind het echt hartverwarmend wat deze meneer allemaal voor de samenleving doet."

Inmiddels zijn er al een hoop dakpannen verkocht. "De winkel is op afspraak open, mensen kunnen ook andere dingen kopen, maar de dakpannen zijn zeker populair", lacht ze. Het Nederlands Pluimveemuseum staat er ook niet meer zo slecht voor als begin maart. "Het was even spannend, maar mede door subsidie van de gemeente én natuurlijk spontane acties zoals die van meneer Doest, kunnen we er tot de zomer tegenaan."

En meneer Doest? Hij wordt er alleen maar heel blij van als hij dat soort dingen hoort. "Het is zo dankbaar, zo dankbaar, dat ik dit doen kan."