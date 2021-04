'Het is best wel spannend', studenten gaan helpen met prikken

"De eerste is nooit zo moeilijk", klinkt het in een klaslokaal van het Graafschap College in Doetinchem. Aandachtig kijken de 17-jarigen Lynn Vreeman en Merle Hoftiezer toe, hoe een spuit gevuld wordt. "Je laat de ampul staan en je probeert het op te trekken." Nu gebeurt het vullen van de spuiten nog met een nepvaccin om niets te verspillen, maar straks zullen ze het afvullen zelf moeten doen.

"Om nu te gaan helpen met vaccineren is toch ervaring opdoen", zegt Lynn. "Ik wil verpleegkundige worden." Merle valt haar bij. "Ik hoor dit jaar een practicum te lopen, maar door corona was dat een stuk moelijker. En toen ik hoorde dat dit mogelijk was, heb ik van alles geprobeerd om erbij te mogen."

"We moeten in juni en mei op 10.000 prikken per dag kunnen zitten in Noord- en Oost-Gelderland", zegt Theo Klein Bleumink van de GGD. "Dat betekent dat we nog zeker honderd prikkers nodig hebben. Dus vandaar dat we deze aanpak nu dus kiezen."

GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert op zes locaties en er staan nog twee locaties klaar om ingericht te worden. Om voor langere tijd zeven dagen per week en twaalf uur per dag te kunnen vaccineren, traint het Graafschap College ruim honderd nieuwe medewerkers om de vaccinatiestraten te bemensen.

'Het is best wel spannend'

De prikkers die hier opgeleid worden, hebben allemaal al een medische achtergrond, Normaal worden de prikkers opgeleid in een prikstraat, maar daar is maar ruimte voor drie cursisten. Op deze school zijn dat er veel meer.

De prikkers worden na de opleiding overigens niet zomaar in het diepe gegooid. "Ze gaan ook nog een aantal keren meedraaien onder begeleiding van een ervaren prikker op locatie, om het verder aan te scherpen." De eerste werkdag als prikker is voor Merle maandag al. "Dat is best wel spannend."

