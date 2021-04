Snoei houdt vertrouwen in keeper Rody de Boer: 'Hij gaat dit ook weer rechtzetten'

De Graafschap huurt de 23-jarige Hagenaar van Jong AZ. Naar die club keert De Boer in eerste instantie ook weer terug na dit seizoen. Hij kende een uitstekende voorbereiding bij De Graafschap en ook in de eerste seizoenshelft pakte de doelman veel punten. In 2021 is De Boer echter aan het kwakkelen en zag hij er al een aantal keren slecht uit bij een tegentreffer.

Kritisch

Snoei was na de nederlaag tegen NAC, waar De Boer blunderde bij de 1-0 en ook niet scherp leek bij de 2-1, hard en kritisch. "Maar hij was zelf nog veel harder hoor", reageerde de trainer donderdag tijdens het mediamoment op De Vijverberg. "Rody heeft de groep ook aangegeven deze week dat hij dit verschrikkelijk vindt. Hij kan dit niet begrijpen."

Moeilijke periode

"Het is een jongen met nog een gouden toekomst voor zich. Hij heeft echt veel potentie, maar kent nu even een hele moeilijke periode. Maar dat gaat ook weer rechtzetten. Ja hoor, Rody keept vrijdag gewoon."

De Graafschap ontvangt in Doetinchem FC Dordrecht. Zoals zo vaak waarschuwt Snoei vooraf. "Ik heb ze twee keer van Jong Ajax zien verliezen. Zelfs in Amsterdam dus. Dat soort ploegen moet je niet meer onderschatten. Als je dat doet, kunnen ze verrassen. Ze hebben met Naoufal Bannis de reserve spits van Feyenoord en ook Musaba die bij Vitesse onder contract stond, is een goede speler."

Buitenaf

Linksback Jordy Tutuarima weet dat komend Paasweekend zes punten gepakt moeten worden tegen FC Dordrecht en Jong FC Utrecht. "Dat moet ook, maar zo makkelijk is het allemaal niet", lacht de geboren Velpenaar. "Je moet het eerst maar eens doen. Vanuit jullie oogpunt wordt dat dan gezegd, maar wij moeten niet bezig zijn met wat mensen van buitenaf denken. Wij moeten het doen, maar als team staan we sterk."

Blijk van waardering

Tutuarima heeft een nieuwe aanbieding op zak van De Graafschap om zijn contract te verlengen. De tegenwoordig in Elst woonachtige verdediger twijfelt. "Ik weet echt niet waar ik volgend seizoen speel. Dat ze me een voorstel doen om hier te blijven, is al een blijk van waardering vind ik. Verder ga ik er niet op in. We zijn in gesprek. Ik wil een weloverwogen beslissing nemen. Het is een rare tijd met corona en ik kijk goed ook goed naar mijn gezin en alles daaromheen."