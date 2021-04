Bisschop de Korte over bijzonder Pasen: 'Natuurlijk mag een bisschop balen'

Pasen zal ook dit jaar volgens het nieuwe normaal gevierd moeten worden. Inmiddels heeft ook de Rooms Katholieke kerk te maken met coronabeperkingen die inmiddels meer dan een jaar ons land in de greep hebben. En dat is de wereldse werkelijkheid waar ook bisschop Gerard de Korte zich bij neer moet leggen.

De paasboodschap die niet weken van tevoren in de kerk gedeeld kon worden, is nu via radiospotjes over Nederland uitgestrooid. De boodschap "Jezus is waarlijk opgestaan" klinkt misschien niet echt aanlokkelijk, eerder droog. Maar de monseigneur, zoals de aanspreektitel van de bisschop luidt, weet dat er over nagedacht is.

"We hebben wekenlang alleen online kerkdiensten kunnen houden en pas sinds kort met maximaal dertig personen per dienst bij elkaar kunnen komen. Deze spotjes zijn bedoeld om het geloof in God te bevestigen. Hadden ze wat meer sexy gekund met een verwijzing naar een zoektocht met paaseieren bijvoorbeeld? Misschien, misschien is dat wat voor volgend jaar. Nu is er een verwijzing naar de website www.vierpasen.nl daar kan je heel veel informatie lezen over het paasfeest."

Verslaggever Hans de Herdt sprak met bisschop De Korte:

Vier het leven

Bisschop de Korte voelt mee met iedereen, katholiek of niet, die het nu zwaar heeft. Hij vindt het ook een zeer onprettige tijd. "Een bisschop mag best balen om de beperkingen waar wij nu allemaal mee te maken hebben. Maar als er één ding is waar wij de komende dagen bij stil moeten staan, dan is dat wel het dienstbaar zijn en het helpen van anderen. Voor mij hoort dat bij het paasfeest. Verder moeten wij ook het leven vieren, zeg maar de toekomst voor ons allemaal. Dat is toch wat wij eigenlijk vieren met Pasen."

Wel sexy in 2022

De komende paasdagen zullen anders zijn dan gewenst. Volgend jaar hoopt de bisschop weer uitgebreid een paasweekend stil te staan bij afzien door tegenslag en daarnaast genieten van het leven dat gegund is. Als er dan weer radiospotjes zijn voorafgaand aan aan het paasfeest, zullen die misschien wel wat meer sexy klinken, denkt de bisschop.

