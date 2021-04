Sterre uit Zutphen straalt in The Passion

De 18-jarige zangeres, actrice, model, YouTuber en presentatrice Sterre Koning uit Zutphen is vanavond te zien in The Passion. In het populaire verhaal over het lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus is ze een van de twaalf volgelingen van Jezus, vertolkt door Freek Bartels. De liveshow van KRO-NCRV had vanwege corona een spannende aanloop. "We hebben vier dagen in een bubbel gezeten, maar zijn vandaag allemaal negatief getest."

Het stond op haar bucket list, verklapte Sterre op Radio Gelderland bij Frank van Dijk. "Veel stond er nooit op mijn bucket list, maar hier wilde ik heel graag aan meedoen."

'Ik loop achter Jezus aan'

Dan zou je verwachten dat ze Maria zou spelen, vanavond in Roermond. Maar die rol is weggelegd voor Trijntje Oosterhuis. Sterre is een van de twaalf discipelen. "Of ik vaak in beeld kom? Ik loop de hele tijd achter Jezus aan."

De Zutphense is niet alleen te zien, maar ook te horen. Ze zingt solo en enkele keren met de volgelingen van Jezus mee.

Nummers vertaald

De nummers in The Passion zijn normaal gesproken Nederlandse liedjes, maar in deze editie zijn ook nummers vertaald uit het Engels. Zoals het nummer van The Rembrandts dat wereldberoemd werd als titelnummer van de serie Friends, I'll be there for you. Dat is ook het thema van vanavond: Ik ben er voor jou.

Nog een Gelders tintje in The Passion: Blauwe Dag van Suzan en Freek wordt gezongen door Freek Bartels en de discipelen.

The Passion is vanaf 20.35 uur te zien op NPO1.

Luister het gesprek met Sterre Koning terug.

Zie ook: Sterre is pas 16, maar heeft al een eigen boek: 'Bizar natuurlijk'