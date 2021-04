Bloeiend bedrijf Hellebrekers viert haar 50-jarig jubileum

Wat vijftig jaar geleden begon aan de Beukenlaan te Nunspeet met zeven medewerkers, is uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 250 enthousiaste vakmensen. Naast de hoofdvestiging te Nunspeet kent Hellebrekers nog vier vestigingen: drie in Nederland en één in België. Hellebrekers bestaat uit twee business units: Water en Leisuretechniek en Industriële Automatisering.

Familiebedrijf

Hellebrekers is een echt familiebedrijf. Jaarlijks worden veel activiteiten en feestjes georganiseerd om samen successen te vieren en te ontspannen. Bij Hellebrekers doe je ertoe, er wordt naar je geluisterd. Er wordt veel voor de medewerkers georganiseerd: van mountainbiketochten tot barbecues, van dart- en pokertoernooien tot pub-quizzen. Tijdens het jaarlijkse medewerkersfeest, uiteraard met partner, worden alle jubilarissen gehuldigd. Dit jubileumjaar kent vier 45-jarige jubilarissen, maar ook 40, 30 en 25 jarige jubilea is meer regel dan uitzondering. Bijzonder hoe lang medewerkers bij de Hellebrekers-familie blijven; het gemiddelde dienstverband is zeven jaar.

Water en Leisuretechniek

In elke Nederlandse provincie heeft Hellebrekers wel een zwembad of sportaccommodatie op haar naam staan. Ook in België zijn er al vijf zwembaden gebouwd door het Nunspeets bedrijf. De wensen en eisen ten aanzien van zwembaden van toen zijn niet meer te vergelijken met die van nu. Elke grote plaats of stad stelt pas wat voor met een mooie sportaccommodatie waar iedereen kan zwemmen, sporten en ontmoeten. Ook de technieken zijn veranderd en verbeterd: denk aan gasloze accommodaties, chloorvrije zwembaden, de inzet van warmtepompen, of UV desinfectie. Ook Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Zeewolde krijgen dit jaar een nieuwe sportaccommodatie; door Hellebrekers gebouwd met de nieuwste technieken en die voldoen aan alle gestelde wensen en eisen van nu.

Gloednieuwe hoofdkantoor

Met trots blikt de directie terug op al die fantastische momenten en projecten. De voorbereidingen voor een jubileumfeest zijn in volle gang. Misschien kan het dit jaar nog niet door de coronamaatregelen, maar dat feest komt er zeker.

Samen kijken de collega’s uit naar de komst van het gloednieuwe hoofdkantoor aan De Wieling in Nunspeet. Hiermee kunnen ze de groei onverminderd voortzetten. Rond september van dit jaar hoopt de heer Vlijm daar met het bedrijf gevestigd te zijn.