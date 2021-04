Meijer blij en trots met nieuw contract bij NEC

Het zat al een tijdje in de pijplijn, maar deze week werd officieel bekend dat Rogier Meijer ook volgend seizoen trainer van NEC is.

"Ik ben er heel blij mee en heel trots op. Het is mijn eerste jaar en dan heeft de club het vertrouwen om volgend jaar verder met me te gaan. Dat is wel een prettig gevoel. Het is aan de club om dit bekend te maken en dat is nu gebeurd", zegt Meijer.

Hij kwam tot een akkoord met de nieuwe technisch directeur Ted van Leeuwen. "Ik heb dagelijks contact met Ted. We spreken elkaar veel over voetbal en ook over de rol van mij en de staf voor volgend jaar. Er zijn wat nieuwe mensen bijgehaald aan het begin van dit seizoen. Die hebben ook de kans gekregen en dat ontwikkelt zich goed. Het is prettig om met deze staf te beginnen volgend jaar, zodat je precies weet wat je aan elkaar hebt. En er moeten wat nieuwe spelers komen en dan kun je meteen weer verder."

Promotie

De ambities van NEC zijn duidelijk, de club moet volgend seizoen meedoen om directe promotie. "Ja, dat is ook uitgesproken en dat is ook één van de redenen waarom Ted van Leeuwen er is. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien, maar het is wel ver vooruitlopen op de zaken. Want we moeten eerst deze competitie nog afmaken en dan de play-offs. En daar hebben we nog van alles in te halen."