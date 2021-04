Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

D66 in Tiel stemde tegen. In plaats daarvan kwam de partij met een motie om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren. "Dat is een betere optie voor in ieder geval babyluiers", zegt Marjolein van Gelderen van D66, die de wasbare luiers zelf voor haar zoontje gebruikt. "Dat is absoluut niet viezer, absoluut niet ingewikkelder. Alleen het systeem is echt anders."

Wethouder Frank Groen is voor het promoten van wasbare luiers, maar de ervaring in andere gemeenten leert dat dit niet voor iedereen is. "Het ideale scenario is dat je ongeveer naar 50 procent wasbare- en 50 procent wegwerpluiers kunt gaan", zegt hij. "Daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat het medische incontinentiemateriaal ook een behoorlijke bult met afval is."

Felle strijd

Tot nu toe werd dit materiaal allemaal verbrand met het restafval. Maar sinds kort heeft ARN voldoende capaciteit om de Rivierenlandse luiers tot plastic korrels, biogas en meststoffen te verwerken. De regionale afvalverwerker Avri heeft daarop een voorstel gemaakt, waaruit de afzonderlijke gemeenten kunnen kiezen.

Het voorstel leverde in de Tielse gemeenteraad een felle strijd op, die uiteindelijk met één zetel verschil werd beslecht. Er worden, verspreid over Tiel, negen containers geplaatst waar inwoners gratis hun luiers en incontinentiemateriaal in kunnen doen.

'De vervuiler betaalt'

Dat laatste is een belangrijke reden om tegen te stemmen voor met name coalitiepartner VVD en ook voor D66. "De vervuiler betaalt", zegt Van Gelderen. "Dat is een statement dat de hele gemeenteraad in Tiel heeft aangenomen. Bij dit voorstel betaal je dus niet meer voor een vervuilende optie voor babyluiers."

Volgens Groen gaat het om een minimale stijging van de kosten en kun je die discussie over allerlei onderdelen van de afvalstoffenheffing voeren. Groen: "Als je op een appartement woont, waarom moet je dan meebetalen voor iemand die een hele grote tuin en drie groencontainers heeft? We hebben nou eenmaal afgesproken dat alle kosten verwerkt worden in de afvalstoffenheffing."

Daarbij is het systeem volgens hem nog niet zover dat het inwerpen van luiermateriaal in de ondergrondse container apart kan worden bijgehouden.

Discretie bij ouderen

De tegenstemmers vinden dat merkwaardig ook vinden zij dat er te weinig is nagedacht over de discretie voor met name ouderen bij het inzamelen van incontinentiemateriaal en de rol van zorghuizen daarin. Tot nog toe gold een financiële compensatie voor de afvalkosten van mensen die om een medische reden incontinentiemateriaal gebruiken. Die vervalt.

Uiteindelijk stemt Tiel dus morrend in met het voorstel. Ook Neder-Betuwe, West-Betuwe en West Maas en Waal hebben inmiddels ingestemd met het inzamelen en recyclen van luiermateriaal.

