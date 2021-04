Wederom zorgen om een ziekenhuis in de Achterhoek

Kun je in de toekomst nog naar de Spoedeisende Hulp in Zutphen, of moet je straks misschien naar Apeldoorn? De SP in Zutphen wil het weten, omdat er volgens hen grote vraagtekens hangen boven de toekomst van het ziekenhuis aan de Den Elterweg.

"Al enige tijd bestaat er onrust binnen en buiten het Gelre Ziekenhuis in Zutphen over de toekomst van het ziekenhuis. De afgelopen dagen heeft die onrust de Zutphense gemeenteraad opnieuw bereikt", schrijft fractievoorzitter Nils Müller in schriftelijke vragen aan het college.

Het is niet voor het eerst dat raadsleden in de Hanzestad bezorgd zijn over de zorg in hun regio. Het CDA stelde vorig jaar al vragen nadat de overheid een plan voor een nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg in Nederland presenteerde.

Aanleiding

De SP wil nu van het college weten of het ziekenhuis van plan is om in de komende vijf jaar vormen van zorg uit het Zutphense ziekenhuis te laten verdwijnen. Aanleiding is een recente mededeling van wethouder Mathijs ten Broeke, die aankondigde dat het ziekenhuis een 'locatieprofileringstraject' gaat starten.

Zo'n traject moet duidelijkheid verschaffen over welke zorg Gelre Ziekenhuizen, met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn, op welke locatie wil gaan bieden. Hoewel de gemeente er geen directe invloed op heeft, maakte Ten Broeke al duidelijk hij veel waarde hecht aan het ziekenhuis in zijn huidige vorm. "Als het aan het college ligt, blijft er een volwaardig ziekenhuis in Zutphen."

Corona

Toch zijn de raadsleden er niet gerust op. Ze vragen zich af of Zutphenaren in de toekomst nog wel in Zutphen terecht kunnen voor de Intensive Care, een afdeling die vaak ook noodzakelijk is om de Spoedeisende Hulp (SEH) en de verloskunde-afdeling open te houden. "De afgelopen tien jaar zijn er 22 SEH-posten verdwenen, zijn ziekenhuizen failliet gegaan en worden ziekenhuizen afgebouwd. Wij vrezen dat Zutphen hetzelfde te wachten staat", aldus de SP.

Ook in de omliggende plaatsen als Almen, Brummen, Eefde, Laren, Voorst, Steenderen en Lochem maken inwoners gebruik van het ziekenhuis in Zutphen.

Het CDA in Lochem vreest ook voor het afschalen van de zorg in Zutphen. "Tijdens de coronapandemie is meer dan duidelijk geworden dat na het afschalen van de zorg en het aantal IC-bedden, goede zorg in de buurt niet meer gegarandeerd kan worden."

Zo is het volgens de partij vanuit het buitengebied van Barchem nu al een uitdaging om binnen de wettelijke norm, 45 minuten, de Spoedeisende Hulp in Zutphen te bereiken. Via schriftelijke vragen hopen de raadsleden ook in Lochem op duidelijkheid.

Gelre Ziekenhuizen wil op dit moment niet reageren op vragen over de toekomstplannen, zij geeft aan deze week met een reactie te komen over het locatieprofileringstraject.

