Henk was 40 jaar geleden grondlegger van windmolens: 'Belang van wind is niet afgenomen'

Trots laat Henk Lagerweij een stuk hout zien. "Weet je wat dit is?", vraagt hij? "Het is één van de eerste wieken die ik ooit heb gemaakt." Hij tilt de wiek op en draait 'm rond. "Zo zwaar waren ze toen nog niet", lacht hij. "Dat is nu wel anders, met molens van wel 180 meter hoog."

De wiek is ongeveer veertig jaar oud en komt uit de tijd dat Lagerweij begon met de bouw van windmolens. Als één van de eersten in Nederland zag hij in dat windenergie de toekomst zou zijn. "Het was tijdens de oliecrisis dat windenergie echt op gang begon te komen. Het merendeel van de bevolking was daar op dat moment heel enthousiast over. Iedereen had toch toch wel het idee dat de fossiele brandstoffen toen snel op zou zijn."

Verzadigd

Inmiddels is duidelijk dat dat (nog) niet is gebeurd. Ook kijken veel Nederlanders nu ook anders naar windenergie. "We zijn zo verzadigd, dat we nu kunnen mauwen over een windmolen. Terwijl het zo belangrijk is om op windenergie te blijven inzetten. Alleen zo kunnen we de slag naar duurzame energie maken. Het belang van wind is dus absoluut niet afgenomen, eigenlijk alleen maar toegenomen."

Lagerweij ziet daarin ook een belangrijke rol voor de zon. "We hebben wind- en zonne-energie samen nodig. Mét een beetje opslag. De wind waait niet altijd, de zon komt soms ook niet door de wolken heen. Deze twee zaken moeten elkaar versterken."

Bekijk de video: