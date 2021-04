'Nijmegen krijgt risico-bijeenkomsten als coronaproef'

Horeca komt volgens de krant niet in aanmerking voor de proef. Musea, theaters, sportwedstrijden en evenementen wel. De gemeente Nijmegen zegt tegen de krant niet te kunnen reageren op het bericht.

Hoogleraar infectieziekten en OMT-lid Andreas Voss van het Radboudumc in Nijmegen en betrokken bij andere proeven van evenementen in coronatijd, de zogeheten fieldlabs, zegt tegen Omroep Gelderland op de hoogte te zijn van die nieuwe evenementen. Maar hij wil geen commentaar geven. Voss is verbaasd dat het nieuws nu al naar buiten komt. "Dat was niet de bedoeling", zegt de viroloog.

De nieuwe experimenten die ook in andere gemeenten plaatsvinden hebben met de fieldlabs niets te maken, is het enige dat Voss kwijt wil.

In Nijmegen was 21 februari een fieldlab-experiment, namelijk de voetbalwedstrijd tussen NEC en de Graafschap. Daarbij is mogelijk een bezoeker besmet geraakt, werd later bekendgemaakt.

