Vitesse verlengt contracten van Nicky Hofs en Tim Cornelisse

Nicky Hofs tekent bij in Arnhem. Foto: Vitesse.nl

Hofs sloot zijn carrière als speler af in 2013. Daarna ging hij aan de slag binnen de Vitesse Voetbal Academie. Hofs was trainer van Vitesse O16, O17 en O19. Ook maakte de Arnhemmer deel uit van de technische staf van de A-selectie. Sinds twee seizoenen is Hofs verantwoordelijk voor O21.

'Zo veel mogelijk ervaring opdoen'

"Als trainer wil ik zo veel mogelijk ervaring opdoen. Vitesse biedt mij die ruimte. Na verschillende jeugdteams en een tijd als assistent-trainer bij de A-selectie, voel ik mij goed op mijn plek bij O21. Werken met talenten die de stap naar het eerste elftal proberen te maken en tegelijkertijd moeten presteren in de eigen competitie. Dat is een mooie combinatie. Ik kijk uit naar de komende jaren, waarin ik mijzelf verder ga ontwikkelen en we hopelijk zoveel mogelijk jeugdspelers zien doorstromen naar de A-selectie", zegt Hofs op de website van zijn werkgever.

Cornelisse, tussen 2000 en 2004 speler van Vitesse, is sinds 2015 ook één van de vaste krachten binnen de voetbalacademie. De oud-speler was in de afgelopen jaren onder meer betrokken bij Vitesse O17 en het afgelopen seizoen, samen met Hofs, bij O21.

Cornelisse zegt over de nieuwe verbintenis: "Als trainer heb ik mijn ambities en het is fantastisch dat ik bij Vitesse de kans krijg om die ambities na te jagen. Ik heb een fantastische tijd gehad met Nicky bij O21. Komend seizoen ga ik O18 leiden. Ik kijk er naar uit bij te dragen aan de ontwikkelen van onze jeugdspelers en de voetbalacademie in het algemeen."