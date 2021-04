Canadees sprookje Sturing kon niet beter beginnen: 'Dit was echt een droom die uitkomt'

En dat terwijl Sturing even vreesde dat de wedstrijd helemaal niet door zou gaan. "We zouden eigenlijk zondag spelen, maar de wedstrijd werd verplaatst. En er was zelfs nog even sprake van dat het misschien afgelast zou worden. Maar gelukkig ging het door", zegt de geboren Nijmegenaar tegen Omroep Gelderland.

Snelle goal

Eenmaal op het veld in Florida - waar de interland werd gespeeld vanwege de strenge coronamaatregelen die in Canada van kracht zijn - was van enige vrees geen sprake meer. 4 minuten en 47 seconden stonden er op de klok toen Sturing al voor 0-1 zorgde. Na een hoekschop van de rechterkant bleef de bal hangen en poeierde Sturing raak. "Ik wist niet wat me overkwam", zegt hij een paar dagen later. "Het was ook al even geleden dat ik gescoord had, haha."

Uiteindelijk liep Canada uit naar een riante 0-11 overwinning op de Kaaimaneilanden: de zege gaat de boeken in als de grootste ooit voor de nationale ploeg. Dat Canada maandag tegenover een voetbaldreumes stond, kwam perfect uit voor Sturing. Het bood hem de ideale kans zich te tonen aan bondscoach John Herdman en zijn assistent Remko Bicentini uit Wijchen. "Ik heb gescoord en we hebben de nul gehouden, ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten. Meer kon ik in elk geval niet doen", zegt hij.

Switch naar Canada

Vijf jaar geleden zag Sturing nog een ander toekomstplaatje voor zich. Hij speelde in de jeugdopleiding van NEC, zat regelmatig bij de jeugdselectie van Oranje en mikte op een doorbraak in Nijmegen. Na drie seizoenen in De Goffert verkaste hij echter naar FC Den Bosch en raakte het Nederlands elftal uit beeld. Omdat zijn vader uit Canada komt, kon hij zich ook oproepbaar stellen voor dat land. En dat deed hij.

"Mijn concurrenten zijn goede spelers, bij deze wedstrijd was op één speler na iedereen erbij. In juni zijn er weer wedstrijden, dan tegen Aruba en Suriname. Het is afwachten of ik er dan weer bij ben. Het is in elk geval een goede groep, met veel jonge talenten. Ik ben hartstikke trots op hoe mijn debuut gegaan is, en mijn ouders en broers waren dat ook. Ja, het is lang reizen voor zo'n wedstrijd. Maar ik heb hier lang naartoe gewerkt en het is een droom die uitkomt. Mij hoor je niet klagen."

