'Het is zoals het is', Joop Schets stopt na dertig jaar als dirigent

Dertig jaar was hij dirigent van Toonkunst Arnhem en bijna net zo lang gaf hij leiding aan Bachkoor Apeldoorn. Maar Joop Schets wilde stoppen, voordat hij over zijn hoogtepunt heen is.

De Matthäus Passion in de Parkzaal van Musis Sacrum in Arnhem zou zijn afscheidsconcert worden. Het liep even anders. Corona gooide roet in het eten. Geen afscheidsconcert, zelfs geen afscheidsrepetitie meer. Het werd afscheid nemen in een bijna lege kerk in Oosterbeek met dertig mensen.

Maar geen onvertogen woord van Schets daarover: "Het is zoals het is. Ik kijk vooral terug op al die mooie concerten die we wel hebben gegeven in die ruim dertig jaar", zegt de dirigent als hij in februari 2021 op het podium staat van de Parkzaal van Musis Sacrum.

In die zaal had het moeten gebeuren. Schets reisde een jaar eerder nog speciaal naar Bachstad Leipzig om ter voorbereiding op zijn laatste Matthäus nog één keer inspiratie op te doen, om nog één keer Bach 'te voelen'.

Klein afscheid

In de documentaire Afscheid van een meester volgt de camera dirigent Schets naar Leipzig en gaat met hem mee naar Het Bachmuseum en de Thomaskirche waar Bach vroeger werkte. De camera is er ook bij als hij voor de laatste keer enkele koorleden treft tijdens zijn afscheid in oktober 2020. Er mochten precies dertig mensen aanwezig zijn bij dat afscheid.

Bekijk hieronder de hele documentaire 'Afscheid van een meester'.