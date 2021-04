Desnoods naar de rechter om zandhagedissen te redden

De verbreding is volgens de gemeente nodig omdat er fietsongevallen met letsel gebeuren. Het fietspad twee keer zo breed maken kost meer dan een miljoen euro. Ongeveer 1000 fietsers per dag komen er over het beton tussen de Duitse grens en Nijmegen. "Vier meter is de nieuwe norm", zegt wethouder Sylvia Fleuren van gemeente Berg en Dal. Onderzocht wordt nu of dat nu ook kan voor dit fietspad door de Spoorkuil.

1,2 hectare meer beton

"Als het twee meter wordt verbreed, wordt komt er 1,2 hectare beton bij", rekent Henny Brinkhof van Werkgroep Milieubeheer Groesbeek voor. "Dat betekent dat er 1,2 hectare hoogwaardige natuur verloren gaat". Rond het fietspad langs de oude spoorlijn heeft zich zeer bijzondere natuur ontwikkeld. Zo heerst er bijvoorbeeld tussen de rails van het oude spoor een mini-woestijnklimaat. Als de zon er pal op schijnt kan de temperatuur er wel tot 70 graden Celsius oplopen. Dat levert een keur aan bijzondere planten en dieren op.

In het gebied leeft ook de beschermde zandhagedis. Nadat het fietspad in eerste instantie illegaal was aangelegd en Den Haag dreigde dat de hele boel weer afgebroken moest worden, is afgesproken dat er maximaal 15 hagedissen per jaar platgereden mogen worden. "Dat waren er vorig jaar 56", stelt Brinkhof. Dagelijks gingen leden van de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek kijken en legden de platgereden slachtoffers vast op foto's. "Daar worden wij natuurlijk niet vrolijk van."

Risicovolle bewegingen voor de zandhagedis

De natuurliefhebbers zien het somber in voor de zandhagedis als het fietspad ook nog eens twee keer zo breed wordt. "Dat betekent wel dat er meer zandhagedissen gaan sneuvelen. Want de weg wordt langer om over te steken." Volgens wethouder Fleuren hoeft dat niet per se het geval te zijn. "Op het moment dat daar evenveel fietsers overheen gaan komen als nu, zijn dat evenveel risicovolle bewegingen voor de zandhagedis."

Beestjes tellen

In opdracht van de gemeente inventariseerde de natuurwerkgroep de natuur rond het fietspad al eens. Dat leverde onder meer 120 soorten planten op, 76 soorten bijen en wespen, 9 soorten sprinkhanen, 19 soorten vlinders en 27 soorten vliegen. In een tijd dat het zeer slecht gaat met de insecten in Nederland vindt de werkgroep het een zeer slechte zaak dat er van zo'n insecten-walhalla weer een stuk wordt afgesnoept.

Uit overleg gestapt

De gemeente heeft de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek uitgenodigd om mee te praten over de voorgenomen verbreding van het fietspad. Maar na een eerste gesprek heeft de werkgroep een brief aan de wethouder gestuurd met de mededeling dat ze niet meer meedoen aan het overleg. Zinloos, vinden ze. De natuur heeft enkel te verliezen bij de voorgenomen verdubbeling van het beton. Ze zijn vastberaden om dat tegen te houden. Desnoods via de rechter.

