Belangrijk paasweekeinde voor De Graafschap met 'op papier makkelijk' programma

In de strijd om promotie liep De Graafschap de afgelopen weken flinke schade op. Thuis tegen Excelsior kwam de formatie van trainer Mike Snoei niet verder dan 1-1. Zondag in Breda werd met 3-1 verloren van NAC. Omdat ook SC Cambuur en Almere City punten morsten, zakte De Graafschap niet op de ranglijst. Maar de spanning om de bovenste twee plaatsen is om te snijden.

Jordy Tutuarima, die al weken tobt met lichte knieklachten, is nog een klein twijfelgeval maar de linksback zit vrijwel zeker gewoon bij de selectie. Snoei zal daarom opnieuw een keuze moeten maken wie tegen de nummer 19 FC Dordrecht op die positie gaat spelen.

Systeem

Mogelijk speelt De Graafschap met vier verdedigers en drie spitsen tegen laagvlieger FC Dordrecht. Snoei zinspeelt al weken op een verandering van het systeem. In de tweede helft schakelde De Graafschap zondag tegen NAC al over naar een formatie met drie aanvallers. De verwachting is dat Mo Hamdaoui op de vleugels een basisplaats heeft.

Concurrenten

De Graafschap speelt op Tweede Paasdag opnieuw. Dan staat een uitwedstrijd bij FC Utrecht, dat zeventiende staat, op het programma. Daarmee heeft De Graafschap een op papier makkelijker programma dan de concurrenten. Zo speelt Almere City bijvoorbeeld vrijdag tegen NEC en drie later dagen tegen Roda JC. NAC speelt tegen Jong Ajax en de nummer vijf Go Ahead Eagles.

Sem Vijverberg

Het duel staat vrijdag ook in het teken van een pas geboren kindje dat in 2006 door geweld om het leven werd gebracht en in een vijver in Doetinchem werd gevonden. Hij kreeg later de naam Sem Vijverberg mee. De zaak werd nooit opgelost en is door de politie nu opnieuw in de publiciteit gebracht. Tientallen nieuwe tips kwamen inmiddels binnen.

Ook op De Graafschap werd als uithangbord van de Achterhoek een beroep gedaan. De club zegde direct zijn medewerking toe. Voor de wedstrijd, die live op TV wordt uitgezonden, zal aandacht voor de zaak worden gevraagd met onder meer spandoeken en een minuut stilte.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Leemans, Verbeek; Hamdaoui, Seuntjens, Van Mieghem.