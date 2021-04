Julian (3) dwaalt door het doolhof, want dat kan wel

Ze zijn de eerste bezoekers aan het doolhof in een jaar tijd. Vorig jaar moest het vanwege corona de poort gesloten houden. De vrijwilligers zaten met de handen in het haar "Dat deed echt pijn bij heel veel vrijwilligers", zei Wim Slotboom van het doolhof eerder tegen Omroep Gelderland. Omdat de tijd nog niet veranderd is en de stichting dit jaar niet opnieuw inkomsten wil mislopen, werden plannen bedacht: het doolhof werd coronaproof gemaakt.

Feestelijke dag

Inmiddels zijn de paden breder gemaakt, staan overal bordjes waarop staat dat er afstand gehouden moet worden en is er een reserveringssysteem. "We zijn heel erg blij dat we weer open kunnen", zegt René Swienink, voorzitter van het doolhof vandaag. Hij opent met een grote glimlach de poort voor de eerste bezoekers.

En die zijn maar wat blij. "Ik ben zo blij dat we weer iets leuks kunnen doen", zegt opa Leen. Hij laat zich de weg wijzen door kleine Julian. "Het is heel erg leuk dat ik buiten kan zijn", brabbelt hij. "Vooral de doodlopende weggetjes vindt hij leuk", lacht moeder Tamara.

Gemeente geeft toestemming

Er zijn buitenactiviteiten die niet kunnen, maar het doolhof kan wel open, hoe kan dat? "Wij hebben onze plannen voorgelegd aan de gemeente Berkelland. De burgemeester heeft ons toestemming gegeven om open te gaan", legt Swienink uit. "We houden ons aan de coronamaatregelen en we zijn buiten." Toch zijn er ook beperkingen. "Normaal gesproken hebben we met Pasen een zoektocht naar paaseieren, dat kan nu niet." Maar hoe dan ook, iedereen is er trots dat er kinderen weer kunnen dolen en volwassen stiekem weer even kind kunnen zijn.

