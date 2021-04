BEKERKOORTS | 'Bassie' wil ook schitteren in de bekerfinale

"De finale tegen Ajax leeft bij ons heel erg. En natuurlijk ook bij de supporters. En het is ook nog een hele snelle ticket naar Europees voetbal. We hebben er alles aan gedaan om in die finale te komen."

De weg naar de finale verliep vrij soepel. "Ja, we hadden ook een wedstrijd uit tegen Excelsior op een hele koude dag. Maar die wonnen we met 1-0. We hebben er alles aan gedaan en het is mooi dat we nu in de finale staan. En belangrijk is dat we die ook winnen."

Geen fans

De finale zal zonder fans worden gespeeld. "Ja, het is heel jammer dat ze er niet bij kunnen zijn. Ze willen ons natuurlijk aanmoedigen. Wij zijn er inmiddels wel aan gewend dat we zonder publiek moeten spelen. En feesten mag officieel ook niet, maar als we de beker winnen, denk ik wel dat het losbarst. Dat hoop ik eigenlijk."

Ajax pijn doen

Ajax had het eerder dit seizoen heel moeilijk tegen Vitesse. "Ja, dat was vroeg in het seizoen. Ze hebben nog een paar aankopen gedaan en zijn wat meer op elkaar ingespeeld. Wij hebben dit seizoen een hele goede ploeg met veel kwaliteit en kunnen iedereen pijn doen, dus ook Ajax."

Riechely Bazoer legt aan voor een lange pass. Foto: Omroep Gelderland

Bazoer imponeert dit seizoen als centrale verdediger met als handelsmerk lange passes van achteruit. "Ik wil mijn kwaliteiten altijd laten zien, iedere wedstrijd. De bekerfinale trekt heel veel bekijks, dus ik wil zeker wat laten zien. Maar het gaat vooral om winnen in de finale."

Fijne positie

"Niemand had verwacht dat wij in dit systeem zouden gaan spelen. De trainer geeft mij heel veel vertrouwen. We zijn heel erg op elkaar ingespeeld in dit systeem. Het gaat geweldig. Dit ligt mij echt. Iedereen heeft gezien dat ik die positie goed kan invullen. Ik probeer van daaruit de aanval op te zetten en iedereen voelt zich daar fijn bij."

Bekerwinst zou een concrete prijs zijn voor het nu al bijzondere seizoen. "Ja, dat is de kers op de taart. Iedereen weet dat we een geweldig seizoen hebben, want in de competitie staan we er ook goed voor. Het kan heel mooi worden."