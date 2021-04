Kleine mannetjesgorilla in Apenheul heeft nog geen naam

APELDOORN -

De gorilla die begin deze maand in dierenpark Apenheul in Apeldoorn werd geboren, is een mannetje. Het jong is de vijftigste gorilla die in Apeldoorn werd geboren sinds de opening van het park in 1976. De kleine gorilla is ook de eerste nakomeling van een gorillaman wiens genen nog niet in het internationale fokprogramma zaten.