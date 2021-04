De hond van Miriam is te dik en wordt misschien afgepakt: 'Dat wordt mijn dood'

De hond van Miriam Meihuizen is te dik. De 7-jarige hond moet in het komende half jaar één kilo afvallen, anders kan het diertje in beslag worden genomen door de Dierenpolitie. En nee, dit is geen 1 april-grap.

Miriam is behoorlijk gestrest door de hele situatie rond hond Boef. "Boef is alles voor mij. Als ze hem afpakken, ga ik dood. Boef heeft mij door hele moeilijke situaties gesleept. Hij maakt mij zo gelukkig."

De Doesburgse zit in een scootmobiel en kampt met de nodige gezondheidsproblemen. Ze gaat naar eigen zeggen vier tot vijf keer per dag met het beestje naar buiten. "Dan rent hij voor mij uit. Dat vindt hij heerlijk."

Toch zorgt die lichaamsbeweging er niet voor dat Boef er afgetraind uitziet. "Hij is ook zwaar", geeft Miriam gelijk aan. "Ik heb bij de dierenarts een heel traject met hem doorlopen en Boef is daar gezond verklaard. Zijn hart, longen en nieren functioneren goed en de bloedwaardes zijn ook oké."

Bezoek van de Dierenbescherming en Dierenpolitie

Eind februari kreeg Miriam bezoek van de Dierenbescherming en de Dierenpolitie. Er was een anonieme melding binnengekomen over het gewicht van Boef. In het gesprek dat volgde werd aangegeven dat de hond in het komende half jaar moet afvallen, anders wordt het dier van de Doesburgse afgenomen.

"Ik heb gezegd dat ik al tijden bezig ben met het gewicht van Boef. Ik heb hem minder eten gegeven en hij kreeg dieetvoeding. Maar het had allemaal weinig effect. Het is gewoon een stevig hondje." Na het bezoek van de instellingen is Miriam opnieuw een traject gestart bij de arts. "Maar ik kan niet garanderen dat Boef nu wel zal afvallen."

Het klinkt allemaal vrij bizar, maar volgens woordvoerder Dik Nagtegaal van Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming klopt het verhaal. "Obesitas bij honden wordt zwaar onderschat. Het kan voor allerlei vervelende complicaties zorgen."

De melding over Boef is vermoedelijk gegaan via het landelijke meldpunt 144 voor Dierenleed. "We gaan vervolgens inderdaad langs bij mensen."

Allerlaatste redmiddel

Nagtegaal geeft aan dat het enige doel is om de gezondheid van het hondje te verbeteren. "Samen met een arts moet hier aan gewerkt worden. Het in beslag nemen van een dier is het allerlaatste redmiddel, maar het is zeker een optie. We zeggen dat ook om duidelijk te maken dat het een hele serieus te nemen situatie is."

Miriam voelt zich geïntimideerd door de aanpak van de inspectie en de politie. "Dat is voor mij de hoofdzaak. Plus het feit dat er iemand een anonieme tip heeft gedaan voor een te dik hondje."

Ze werkt volledig mee om Boef te laten afvallen. "Hij moet een kilo kwijtraken, zodat hij 11 kilo weegt. Je kan je voorstellen dat de hele situatie voor veel spanning zorgt. Ik moet hiervoor binnenkort weer naar het ziekenhuis. Het houdt me dag en nacht bezig."